Ouders geven na de geboorte van hun eerste kind gemiddeld een slordige 10.000 euro per jaar uit aan hun kroost. Zaken als babykleding, luiers en kinderopvang lopen flink in de papieren. Moet dat echt zo duur? "Veel mensen zien de kinderwagen als een soort statussymbool."

Zo'n 17 procent van het besteedbare inkomen van nieuwbakken ouders gaat op aan hun kind, zo liet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs weten.

Een tweede kind is iets minder prijzig: aan twee kinderen besteden ouders 28 procent van hun inkomen, oftewel ruim 16.000 euro per jaar in totaal. Een derde en een vierde kind kosten respectievelijk 32 en 39 procent van het besteedbare inkomen.

Volgens blogger en fanatiek spaarder Renée Lamboo van PorteRenee.nl. is het de kunst om het verschil te maken tussen wat je wordt aangepraat en wat je echt nodig hebt. Zij wist een schuld van tienduizenden euro's om te buigen in een spaarpotje van 100.000 euro.

'Je kan de melk net zo goed in de magnetron opwarmen'

"Als je babyspullen gaat aanschaffen, bedenk dan van tevoren wat je budget daarvoor is. Veel van die spullen zijn optioneel. Zo'n flessenwarmer bijvoorbeeld, die koopt iedereen, maar je kan de melk net zo goed in de magnetron opwarmen", zegt Lamboo, die moeder is van twee kinderen van twee en vijf jaar.

Zelf heeft ze niet meer dan 2.500 euro uitgegeven aan de baby-uitzet. "Een kinderwagen kun je ook voor een paar honderd euro bij de BabyDump kopen in plaats van 1.000 euro aan zo'n dure uit te geven. Maar veel mensen zien de kinderwagen als een soort statussymbool."

“Ga niet te vaak winkelen met je kind” Renée Lamboo, PorteRenee.nl

En let voor de luiers op de aanbiedingen, adviseert Lamboo. Dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Sommige drogisterijketens hebben elke maand in dezelfde week een bepaalde actie. Op vergelijkingssite Luiersite.nl bijvoorbeeld kun je aanbiedingen en de prijs per luier vinden.

Aan hun tweede kind geven Lamboo en haar man "gênant weinig" uit. "We hebben de kleding van de oudste in zakken op maat opgeborgen, dus die pakken we er nu zo weer bij. Nog een tip: ga niet te vaak winkelen met je kind. Dat zorgt voor aankopen die je anders niet zou doen."

Bij tweede kind ook meer kinderbijslag en kindgebonden budget

Volgens Karin Radstaak van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) worden de kosten voor een tweede kind inderdaad flink gedrukt doordat ouders spullen hergebruiken. "Bovendien krijg je meer kinderbijslag en soms kindgebonden budget, dus er komt ook wat extra geld binnen."

Kleding en speelgoed op Marktplaats aanschaffen levert natuurlijk ook een forse besparing op. "Babykleding slijt niet zo snel. En denk ook aan kringloopwinkels en speelgoed- en kledingbeurzen", zegt Radstaak.

Bij oudere kinderen kom je vaak niet meer zo makkelijk weg met tweedehands kleding. "Maar een tweedehands fiets in plaats van een nieuwe kan natuurlijk prima. En kijk ook eens of je nog ergens een gebruikt mobieltje in de la hebt liggen", adviseert Radstaak.

'Het valt reuze mee met de kosten voor de kinderopvang'

Een kostenpost waar je als werkende ouder niet omheen kan, is de kinderopvang. Hoewel Lamboo vindt dat mensen die kosten wel overdrijven. "Als je ziet wat je terugkrijgt, valt het reuze mee. En als je weinig terugkrijgt, zul je goed verdienen, dus kun je die kosten doorgaans wel dragen."

Volgens het CBS geven stellen met minderjarige kinderen gemiddeld 2,3 procent van hun totale bestedingen uit aan kinderopvang.

“Bekijk ook eens wat er met je financiën gebeurt als je allebei vier dagen gaat werken” Karin Radstaak, Nibud

Kinderen kun je ook onderbrengen bij een gastouder, dat is een stuk voordeliger dan een kinderdagverblijf. "En opa en oma die oppassen is natuurlijk een stuk goedkoper, maar die moeten het wel leuk vinden. Al zou ik zeggen: geef ze af en toe een goede fles wijn om te laten zien dat je hun hulp waardeert", zegt Lamboo.

Volgens Radstaak van het Nibud is het ook slim om goed te bekijken wat er precies verandert in de financiële situatie als een van de twee ouders minder gaat werken, of als ze dat allebei doen.

Radstaak: "Veel stellen kiezen ervoor dat de persoon die het meest verdient, fulltime blijft werken als er kinderen komen, terwijl de ander parttime gaat werken. Maar bekijk ook eens wat er gebeurt als je allebei vier dagen gaat werken. Soms pakt dat juist beter uit." De WerkZorgBerekenaar van het Nibud kan je de nodige inzichten verschaffen.

Na hun vijfde worden kinderen goedkoper

Als kinderen eenmaal naar de basisschool gaan, slokken ze iets minder van het inkomen van hun ouders op, blijkt uit cijfers van het CBS. Een kind tussen de zes en twaalf jaar kost zijn ouders nog 14 procent van hun besteedbaar inkomen. Voor twee kinderen is dat een kwart.

Kinderen van twaalf tot en met vijftien kosten ongeveer evenveel als kinderen op de basisschool, maar daarna schieten de kosten opeens omhoog naar 20 procent van het besteedbaar inkomen voor één kind van zestien of zeventien jaar en 29 procent voor twee kinderen. Op die leeftijd krijgen veel ouders te maken met studiekosten.