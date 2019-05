Een gezonder leven gaat al snel gepaard met extra uitgaven, als we de fitnessindustrie mogen geloven. Maar dat hoeft niet zo te zijn.

Is het duur om gezond te zijn? Die indruk krijg je wel van bedrijven die je willen 'helpen' een gezonder leven te leiden.

Dure ingrediënten, cursussen, coaches en vitaminesupplementen zijn maar vier voorbeelden van extra uitgaven die om de hoek komen kijken. Welk dieet moet je kiezen om het goedkoopst uit te zijn?

NU.nl heeft vier populaire diëten vergeleken met het oog op de portemonnee:

Het Paleo-dieet of oerdieet (pure en ongeraffineerde ingrediënten zijn belangrijk, verder veel variatie).

5:2, ofwel vastendieet (je eet precies zoals je normaal zou doen, met uitzondering van twee dagen in de week waarin je slechts 500 tot 600 kcal binnen mag krijgen).

De Schijf van Vijf (een veelzijdig dieet ontworpen door het Voedingscentrum).

Het Pioppi-dieet (een soort mediterraans dieet met relatief veel vet en eiwit en weinig koolhydraten).

'Je hoeft geen bijzondere ingrediënten te gebruiken'

Volgens Berdien van Wezel, diëtiste bij Gezond Leven, is de keuze helder: "Het vastendieet is de goedkoopste oplossing by far. Ten eerste eet je twee dagen veel minder dan normaal, dat is vanzelfsprekend. En je hoeft ook geen bijzondere ingrediënten te gebruiken", zegt ze.

Zorgen die twee dagen vasten er niet voor dat je de dag daarna veel meer eet en daardoor het bespaarde geld bij wijze van spreken weer opeet? Niet volgens Van Wezel, die het dieet regelmatig adviseert aan klanten.

“In het vriesvak bij de super kan je vaak betaalbare vis vinden, dat kan je prima blijven kopen” Merlien Welzijn, Bijstandsgerechten.nl

"Door twee dagen minder te eten word je ook meer bewust van wat je tijdens de andere dagen in je mond stopt. Uiteindelijk eten veel mensen juist minder, ook tijdens de overige vijf dagen."

Schijf van Vijf-gerechten voor 2 euro

Het Voedingscentrum en het Nibud hebben geen onderzoek gedaan naar welk dieet het goedkoopst is. Wel hebben ze samen een kookboek uitgebracht waarvan elk gerecht maximaal 2 euro kost. Alle recepten zijn gebaseerd op het Schijf van Vijf-concept.

"Met dit boek willen we aantonen dat koken met verse ingrediënten niet duur hoeft te zijn, dat denken mensen namelijk vaak", zegt Lolkje de Vries, woordvoerder bij het Voedingscentrum. "Door pakjes en zakjes te vermijden ben je goedkoper uit dan als je half-klare gerechten en smeersels koopt."

Een volwassen vrouw is dagelijks 6,06 euro kwijt aan eten en een man 6,76 euro, zo heeft het Nibud berekend. Kan dat kloppen? Diëtiste Van Wezel denkt van wel. "Dit is wel gebaseerd op een tweepersoonshuishouden en vereist dat je niet uit eten gaat", zegt ze.

Met het Pioppi-dieet ben je het meest kwijt

Met het vastendieet zou je nóg goedkoper uit zijn dan de berekening van het CBS, meent Van Wezel. Het op een na goedkoopste dieet is volgens de diëtiste de Schijf van Vijf, gevolgd door Paleo.

Met het Pioppi-dieet ben je het meest geld kwijt: zo'n 10 tot 12 euro per dag, zegt Van Wezel: "Dat komt doordat je zo vers en puur mogelijk moet eten en zoveel vlees en vis als je wil."

Ondanks de kosten is ze wel gecharmeerd van het Pioppi-concept, ook vanuit een economisch perspectief. Het dieet, dat vernoemd is naar een klein dorp in Zuid-Italië, is ook een soort levensstijl. Fysieke beweging, stressmanagement en je sociale leven horen ook bij het concept.

"Het zorgt ervoor dat je beter in je vel zit. Dan worden mensen gezonder. Misschien kunnen ze dan ook beter werken, meer geld verdienen en meer geld uitgeven aan de juiste voeding?", redeneert Van Wezel.

Vlees en vis vermijden hoeft niet

Welk eetpatroon het meest geschikt is voor de individu of het klimaat is een ander aspect van het kiezen van voeding. In dit verhaal belichten we puur de financiële aspecten van verschillende diëten.

Dat je vlees en vis moet vermijden om goedkoop te koken klopt niet, volgens Merlien Welzijn die de kooksite Bijstandsgerechten.nl runt. "In het vriesvak bij de super kan je vaak betaalbare vis vinden, dat kan je prima blijven kopen", zegt ze.

Uit de vier vergeleken diëten denkt ze dat het Pioppi-dieet het duurst uitpakt vanwege alle biologische ingrediënten. Welzijn: "Mocht je in een grotere stad wonen, dan kan je voor vlees gaan kijken bij de Marokkaanse slager. Ze doen vaak grotere inkopen en bieden producten aan tegen een andere prijs."