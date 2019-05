Beleggers in crowdfundingplatforms krijgen vaak minder rendement dan ze in eerste instantie voorgeschoteld krijgen, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) woensdag op basis van gegevens van crowdfundingcijfers.nl.

Volgens het onderzoek van de website, dat is uitgevoerd door crowdfundingconsultant Gijsbert Koren, wordt er gemiddeld een rendement van 8,9 procent beloofd bij een crowdfundingplatform. In werkelijkheid lag het gemiddelde rendement op zo'n 5,2 procent.

"De verwachtingen van beleggers worden niet altijd goed gemanaged", zegt Koren in gesprek met FD. "De gepresenteerde rendementen kloppen alleen als alle leningen worden terugbetaald. Maar dat gebeurt natuurlijk niet altijd."

Ook wijst Koren op wanbetalingen. Die komen minder voor in de eerste jaren na een nieuwe financieringsronde, maar later wel. "Daarom vallen rendementen nu vaak lager uit", stelt Koren in gesprek met het dagblad.

De lager uitgevallen rendementen weerhouden beleggers er niet van om te investeren in de crowdfundingplatforms. Volgens de data van crowdfundingcijfers.nl zijn de investeringen door de jaren heen steeds verder toegenomen.

In 2017 ging er nog 181 miljoen euro naar crowdfundingcampagnes, in 2018 steeg dit zelfs naar 241 miljoen euro. Ook dit jaar lijkt het bedrag weer toe te nemen: in het eerste kwartaal van 2019 ging er al meer dan 128 miljoen euro naar crowdfundingsacties.