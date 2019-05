Consumentengoederen en -diensten waren in april 2,9 procent duurder ten opzichte van een jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. De stijging was iets groter dan in maart. Dat komt vooral doordat de prijzen voor benzine en vliegtickets in de lift zitten.

Ook het verblijf in bungalowparken was in april een stuk duurder. Rond de feestdagen gaan veel mensen eropuit. Pasen viel dit jaar in april, terwijl de paasdagen in 2018 in de laatste week van maart vielen.

De prijs van benzine was in april 6 procent hoger dan een jaar eerder. In maart bedroeg de prijsstijging op jaarbasis nog 5 procent. Consumenten betaalden in april gemiddeld 1,70 euro voor 1 liter euroloodvrij.

Kleding had juist een drukkend effect op de stijging van de consumentenprijzen. Kleding en schoeisel werden 2,5 procent goedkoper.

Stijging in Nederland behoort tot de grootste stijgingen in eurozone

Afgelopen maart kwam de stijging van de consumentenprijzen uit op 2,8 procent.

De zogenoemde consumentenprijsindex (CPI) is niet hetzelfde als inflatie, maar is wel een belangrijke indicator voor de inflatie. Bij het berekenen van de inflatie wordt de prijsontwikkeling van meer goederen en diensten meegewogen.

Volgens de Europese geharmoniseerde meetmethode HICP waren goederen en diensten in april 3 procent duurder dan een jaar eerder. Daarmee behoort de stijging in Nederland tot de grootste stijgingen binnen de eurozone.