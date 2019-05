Voor een tientje naar het Dolfinarium, naar de sauna voor de helft van de prijs en onbeperkt tapas voor een schijntje: de websites vol aanbiedingen draaien op volle toeren. Maar wie trekt er aan het langste eind? "Dat is de magie en het best bewaarde geheim."

Met de koopjessites gaat het nog steeds goed. Bij VakantieVeilingen zijn 3,2 miljoen mensen geabonneerd op de nieuwsbrief en maandelijks bezoeken 7 miljoen mensen de website.

Groupon had een dip, maar klimt weer op: de kwartaalcijfers van 2018 waren beter dan verwacht en er werd een nettoverlies van ruim 2,5 miljoen euro genoteerd. Een jaar daarvoor was dat nog een nettoverlies van 18,6 miljoen euro.

Social Deal geeft zijn omzet niet bloot, maar het gaat bijzonder goed, zegt oprichter Rens van de Berg. Zij verkopen zo'n 600.000 belevenissen per maand.

'De machtsverhoudingen zijn geheim'

Waarom Center Parcs, Fletcher Hotels, De Thermen en al die andere aanbieders hun producten op koopjessites willen hebben staan, en hoeveel commissie de dealtjesites opstrijken? Veel willen ze er niet over kwijt, blijkt uit een belrondje.

Te concurrentiegevoelig, zegt Groupdeal, en bij Groupon komt een gesprek over de werkwijze niet goed uit. Ook grote aanbieders van deals houden die informatie liever voor zichzelf.

“Er zijn drie partijen betrokken, die kunnen niet allemaal winnen” Maarten Gijsenberg, universitair hoofddocent marketing Rijksuniversiteit Groningen

Natuurlijk, zegt Maarten Gijsenberg, universitair hoofddocent marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wie waar voordeel bij heeft, hoe de machtsverhoudingen liggen, wie wie gebruikt of zelfs uitbuit: dat is een goed bewaard geheim.

"Bij deze deals zijn drie partijen betrokken, en die kunnen niet allemaal winnen. Een van de drie levert in." Bij Groupon, weet de hoogleraar, betaalt de consument de helft van de originele prijs, of nog minder. Groupon neemt daar weer 50 procent van. "Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar met zulke afspraken heb ik het wel moeilijk."

'Je levert als klant wat vrijheden in, maar krijgt hetzelfde'

Er is geen enkel ander systeem dat het dal in klantbezoek zo goed opvangt als dit soort websites, zegt Van de Berg van Social Deal.

"Het product is hetzelfde, alleen je levert als klant wat vrijheden in. Je hebt bijvoorbeeld maanden geleden een driegangenarrangement gekocht, en kan niet spontaan beslissen iets anders te bestellen."

“Geen enkel anders systeem vangt de dalen in klantbezoek zo goed op” Rens van de Berg, Social Deal

Verder zijn de diensten precies hetzelfde, en heeft een ondernemer de zekerheid van klanten, zegt Van de Berg. "Daardoor hoeft hij geen onbeperkte voorraden in huis te hebben, of onnodig personeel in te schakelen. Bovendien vergroot hij zijn naamsbekendheid en is het no cure no pay. Als de deal niet verkocht wordt, betaalt hij geen commissie."

Kleine investering, veel naamsbekendheid

Een dienst of product aanbieden op een aanbiedingensite is slim als je iets nieuws wil uitproberen, zegt Gijsenberg. Een restaurant dat in de rustige uren een wijnarrangement aanbiedt voor een klein bedrag, of een nieuw product dat wel wat naamsbekendheid kan gebruiken. Voor een kleine investering krijgt een bedrijf ineens veel bekendheid.

Deze aanbiedingensites bestaan nu al zo lang dat consumenten wel hebben geleerd dat ze gaan voor een 'basiservaring' in plaats van een topervaring, aldus Gijsenberg.

"Als je de enige in een restaurant bent die daar zit met een bon van zo'n website en het is druk in de keuken, dan kun je er vanuit gaan dat degene die de volle pond heeft betaald eerder en beter wordt geholpen."

Te hoge korting werkt averechts

Net zoals consumenten inmiddels wel weten dat ze niet de allermooiste hotelkamer, het beste sushibuffet of het meest magische saunabezoek krijgen, weten aanbieders dat hun deal niet voor eeuwig aangeboden moet worden.

Dat blijkt ook uit recent onderzoek van de Erasmus Universiteit. Te hoge kortingen op aanbiedingensites zoals Groupon werken averechts.

Potentiële klanten zouden gaan twijfelen aan de kwaliteit van een aangeboden dienst of product, zegt assistent-professor Zike Cao van de Erasmus Universiteit Rotterdam na het analyseren van bijna twintigduizend aanbiedingen op Groupon.com.

Cao: "De consument redeneert dat als het product of de dienst goed is, er geen hoge korting gegeven hoeft te worden."

Loyaliteit wordt beloond

Klanten die niet via een lucratief dealtje binnenkomen worden vaak beloond, zegt de hoogleraar. "Van de Valk bijvoorbeeld doet er niet aan mee, maar gebruikt een loyaliteitsprogramma voor klanten. Zij krijgen gratis koffie of wijn en ze bouwen punten op voor korting. In attractiepark Plopsa Indoor kunnen mensen via de website zelf bieden op een toegangskaartje, dus buiten de dealsites om."

“Het winnen van een deal is een groot deel van het plezier” Maarten Gijsenberg

Het bestaan van koopjessites hebben ons naast goedkope deals meer gebracht, zegt Gijsenberg.

"Mensen die zich een etentje in een restaurant niet kunnen veroorloven, kunnen dat dankzij zulke deals wel. Hetzelfde geldt voor een vakantie of een leuk uitje. De vrijetijdsmarkt is erdoor verruimd. Vergeet ook niet dat het winnen van een dealtje al een groot deel van het plezier is, zeker voor mensen met koopjesgevoeligheid."