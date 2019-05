Loopt je vlucht uren vertraging op? In sommige gevallen heb je recht op een vergoeding. Wat zijn de regels en hoeveel bedraagt de vergoeding?

Als je op je eindbestemming aankomt met een vertraging van drie uur of meer, dan heb je recht op vergoeding. Tenzij sprake is van overmacht. Als de vertraging meer dan vijf uur bedraagt, dan kun je besluiten niet (verder) te reizen.

Je hebt dan recht op terugbetaling van je ticket en een terugvlucht naar je oorspronkelijke vertrekpunt. Wanneer er sprake is van overmacht, vervallen deze rechten. Je kunt de luchtvaartmaatschappij daarnaast, in beide gevallen, aansprakelijk stellen voor schade die het gevolg is van de vertraging.

Hoogte van de vergoeding bij een vertraging

De hoogte van de vergoeding ligt tussen de 125 en 600 euro per passagier, afhankelijk van de lengte van de vlucht en de duur van de vertraging. De luchtvaartmaatschappij moet deze vergoeding uitkeren wanneer er geen sprake is van overmacht.

Je hoeft dus niet akkoord te gaan met vouchers of tegoedbonnen als alternatief voor deze vergoeding. Wanneer je hiermee wel akkoord gaat, vervalt je recht op een vergoeding voor het tijdsverlies. Bij vertraging, annulering of instapweigering delen luchtvaartmaatschappijen vaak vouchers of tegoedbonnen uit voor eten, drinken of overnachten. Deze kun je gerust accepteren.

Wanneer de luchtvaartmaatschappij geen bonnen aanbiedt, mag je zelf eten en drinken kopen en waar nodig een hotel boeken. Het is belangrijk om de bonnen goed te bewaren, zodat je de kosten achteraf kunt declareren bij de luchtvaartmaatschappij.

Waar heb je recht op?

Bij een vlucht van maximaal 1.500 km en een vertraging van meer dan 3 uur krijg je 250 euro compensatie.

km en een vertraging van uur krijg je compensatie. Bij meer dan 1.500 km binnen de EU of andere vluchten tussen de 1.500 en 3.500 km en een vertraging van meer dan 3 uur heb je recht op 400 euro compensatie.

en een vertraging van heb je recht op compensatie. Bij meer dan 3.500 km en een vertraging tussen de 3 en 4 uur heb je recht op 300 euro compensatie.

en een vertraging heb je recht op compensatie. Bij een vlucht van meer dan 3.500 km en een vertraging van meer dan 4 uur heb je recht op 600 euro compensatie.

Wanneer is er sprake van overmacht?

Je hebt geen recht op vergoeding wegens annulering, langdurige vertraging of instapweigering als de luchtvaartmaatschappij aantoont dat sprake is van overmacht. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld:

stakingen van derden, zoals de luchtverkeersleiding

(sneeuw)stormen of slechte weersomstandigheden

terrorisme

medische noodlandingen

natuurrampen

Technische mankementen vallen volgens het Europese Hof van Justitie meestal niet onder overmacht, hoewel veel luchtvaartmaatschappijen zich hier wel op beroepen. Stakingen van het eigen personeel van de luchtvaartmaatschappij worden door de Nederlandse rechter ook niet gezien als overmacht. In deze situaties hebben passagiers recht op een vergoeding.

Let op! De compensatieregels gelden alleen wanneer je:

met drie uur of meer vertraging aankomt op de eindbestemming

vanaf een EU-land vertrekt of naar een EU-land terugvliegt met een in de EU gevestigde luchtvaartmaatschappij

vliegt met een overstap vanuit de EU naar een bestemming buiten de EU en je vertraging oploopt

Je kunt gebruikmaken van de voorbeeldbrief om aanspraak te maken op je vergoeding bij vertraging. Download de brief.

Met de Vlucht Claim Service van de Consumentenbond weet je snel of je in aanmerking komt voor compensatie bij vluchtvertraging. Dit geldt soms ook als je bent geweigerd om in te stappen of als je vlucht geannuleerd is. Check je vergoeding.