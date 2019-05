De Belastingdienst heeft tussen 1 maart en 1 mei een recordaantal belastingaangiften te verwerken gekregen, maakt de fiscus woensdag bekend. In totaal kreeg de Belastingdienst 9,5 miljoen aangiften te verwerken, in 2018 was dat nog 9,2 miljoen.

Ook was er een recordaantal belastingaangiften op de eerste dag, dit jaar zo'n 470.000. Op de valreep ontving de Belastingdienst dinsdag nog eens 340.000 aangiften.

"Wij willen iedereen die aangifte heeft gedaan bedanken", zegt Eline Spros, directeur Particulieren van de Belastingdienst. "Of u dit nu voor uzelf deed, iemand anders hielp met zijn of haar aangifte, of voor een ander aangifte deed. Dit geldt ook voor alle betrokken maatschappelijke organisaties en vrijwilligers."

De fiscus is al begonnen met het opleggen van voorlopige en definitieve aanslagen voor mensen die voor 1 april belastingaangifte deden. Inmiddels zijn er zo'n 1,3 miljoen aanslagen verzonden.