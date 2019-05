Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of één keer per week alle aanbiedingen af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Betlem

Waar: Rotterdam

Verdient de kost als: Hairstylist

Woont: met man

Peulvruchten 5 kg 18,25 euro

Bacon 2,04 kg 25,55 euro

Kruiden 3,10 euro

Olijven 7,15

Bier-cidra-cava 8 stuks 9,60 euro

Mermelada-flan-colacoa 2,70 euro

Kruiden 1,75 euro

Chorizocasero 2,258 kg 17,50

Chorizocasero 2.336 kg 18,10 euro

Chorizocasero 2.270 kg 17,59 euro

Chorizocasero 2.224 kg 17,24 euro

Chorizocasero 2.256 kg 17,48 euro

Chorizocasero 2.226 kg 17,25 euro

Chorizocasero 2,254 kg 17,47 euro

Olijven 4 kg 28,60 euro

Olijven 2 kg 35 euro

Visconserven 33,75 euro

Peulvruchten 5 kg 19,25 euro

Peulvruchten 5 kg 20,75 euro

Peulvruchten 1 kg 3,50 euro

Paella rijst 36 kg 106,20 euro

Totaal: 466,70 euro

36 kilo rijst! Al die chorizo!

"Dit was voor Tropical King's Day in Rotterdam. Ik heb paella gemaakt om te verkopen. Op de meeste feesten en festivals zie je altijd alleen maar hotdogs en hamburgers, en de Spaanse keuken is bij bijna iedereen geliefd. Maar het weer was allesbehalve tropisch!"

"We kregen vier hagelbuien over ons heen, en door de wind waaide het gas steeds uit. Ik was van plan zes paella's te maken met deze ingrediënten, maar dat werd er maar één. De chorizo's gingen wel als een tierelier."

"Mijn man is Cubaans, dus hij verkochte warme Cubaanse gerechten. Soep en zo, met kikkererwten. Iedereen had het koud, dus dat ging ook goed."

Maar geen enorme winst dus?



"Nee, maar dat is geen probleem. We doen dit omdat we het leuk vinden: tot diep in de nacht koken, en samen met tientallen verschillende nationaliteiten feest vieren. Dat is veel meer waard dan geld. Ik kom zelf uit Barcelona, en met Koningsdag komt mijn familie vaak langs. Deze dag geeft ons zo veel plezier!"

En jullie hebben paella over voor de rest van het jaar!



"Nee, want over een paar weken begint het flamencofestival in Rotterdam, en ga ik weer paella verkopen. Het maakt dus helemaal niet uit dat ik over heb. We verkopen de paella voor 6 euro per bordje, dat is een goede prijs die iedereen wel kan betalen."

"Natuurlijk had ik een leuk zakcentje kunnen verdienen als ik op Koningsdag alles had verkocht. Maar ik heb geld genoeg. En ik maak elke dag iemand blij."

Met een nieuw kapsel en een bordje Spaanse paella?

"Ja, ik werk al 35 jaar als haarstylist. Ik heb tienduizenden vlieguren gemaakt en als ik een kruin zie, weet ik precies wat ik ermee moet doen. Dat geeft ook voldoening. Voor mij draait het leven niet om hoe hoog mijn inkomen is."

"Mijn tante uit Madrid zei altijd: 'Een munt heeft twee gezichten.' Je moet het weten te verdienen en weten uit te geven. Veel verdienen, maar niet weten hoe je het uitgeeft, maakt je niet gelukkig. Andersom ook niet."