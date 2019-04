De prijs voor 1 liter Euro95 is in enkele weken tijd flink gestegen en staat nu op bijna 5 cent onder het record van 1,895 euro. Dinsdagochtend was de gemiddelde adviesprijs 1,834 euro. Dat is 3,5 cent duurder dan drie weken geleden.

Begin dit jaar lag de benzineprijs nog op 1,604 euro. Sindsdien is de prijs met 14 procent gestegen. Ook diesel is dit jaar duurder geworden en kost nu 1,49 euro per liter.

De stijging van de brandstofprijzen hangt op dit moment vooral samen met de stijging van de olieprijs, volgens analisten.

Dinsdag wordt voor een vat Brentolie 71,9 dollar betaald, maar enkele dagen geleden stond de prijs al bijna op 74,5 dollar, een stijging van 33,5 procent ten opzichte van begin dit jaar.

Olieprijzen stijgen mede door Amerikaanse sancties

De olieprijzen stijgen volgens analisten door productiebeperkingen van oliekartel OPEC en de pogingen van de Amerikaanse overheid om de grote olieproducent Iran te isoleren.

De Amerikaanse regering heeft gezegd de olie-export van Iran te willen verlagen naar nul. Alle kopers van Iraanse olie kunnen vanaf 1 mei sancties tegemoetzien.

De Iraanse president Hassan Rouhani zei dinsdag nog dat het land zal doorgaan met de export. Als de VS een exportmethode blokkeert, dan zal Iran volgens hem een nieuwe methode vinden.