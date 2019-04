Je eerste huis kopen is een grote stap. Het is leuk en spannend maar tegelijk ook lastig om je weg te vinden. Heb je je droomhuis gevonden, reken er dan op dat het regelen van een hypotheek gemiddeld twee maanden duurt. Maar waar moet je beginnen? Wie dit stappenplan volgt, is al een heel eind op weg.

Stap 1. Bepaal je budget

Bereken voordat je een huis gaat zoeken hoeveel hypotheek je kunt krijgen; zo weet je in welke prijsklasse je kunt kijken. Neem in de berekening ook de rentevaste periode mee. Bij een rentevaste periode van twintig jaar kun je minder lenen dan wanneer je de rente tien jaar vastzet. Toch kiezen de meeste mensen voor de langere periode: de hypotheekrente is nu laag en er is voor lange tijd zekerheid over de maandlasten.

Stap 2. Vergelijk hypotheektarieven

Zoek uit welke hypotheekaanbieder de laagste rente biedt. Let daarbij niet alleen op de rente maar kijk ook naar de voorwaarden. Ben je bijvoorbeeld van plan om in de toekomst extra af te gaan lossen, kijk dan of dit mogelijk is zonder boete.

Stap 3. Ga na hoeveel eigen geld je nodig hebt

Het maximale hypotheekbedrag hangt niet alleen af van de hoogte van je inkomen maar ook van de waarde van de woning die je koopt. De hypotheek mag niet hoger zijn dan de woningwaarde. Dit betekent dat je bijkomende kosten zoals advies-, notaris- en taxatiekosten zelf moet betalen.

Tip: heb je weinig eigen geld? Check of jouw gemeente een starterslening biedt. Of misschien kun je met financiële steun van je ouders toch een huis kopen.

Stap 4. Breng je schulden in kaart

Een privélimiet op je betaalrekening, een creditcard en openstaande schulden zorgen dat je minder hypotheek kunt krijgen. Ook vermindert een studieschuld de maximale hypotheek. Ga bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) na wat je schulden zijn en vraag je BKR-score op.

Stap 5. Vraag advies (of niet)

Je kunt een hypotheek afsluiten via een hypotheekadviseur. Ook een optie: zelf afsluiten zonder advies. Daarmee bespaar je advieskosten, maar een verkeerde keuze kan ook veel geld kosten. Twijfel je aan je financiële kennis, neem dan een goede hypotheekadviseur in de arm.

Stap 6. Waar moet je nog meer aan denken?

Taxatierapport . Heb je besloten welk huis je gaat kopen, laat dan een taxatierapport maken.

. Heb je besloten welk huis je gaat kopen, laat dan een taxatierapport maken. Verzekeringen . Een opstalverzekering is verplicht. Ook kan de bank een overlijdensrisicoverzekering eisen.

. Een opstalverzekering is verplicht. Ook kan de bank een overlijdensrisicoverzekering eisen. Beding voldoende ruimte. Laat je niet opjagen. Probeer een voorbehoud voor financiering van zes tot acht weken te krijgen. Twee tot drie weken is vaak te kort om de hypotheek rond te krijgen.

Stap 7. Beoordeel de hypotheekofferte

Een hypotheekofferte is een bindend aanbod. Ga je akkoord, dan zit je eraan vast. Neem de offerte dus goed door.

