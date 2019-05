Leuker wordt de belastingaangifte niet, ook niet als je er tot het laatste moment mee wacht. De deadline komt gevaarlijk dichtbij: woensdag 1 mei moet bijna elke Nederlandse burger aangifte van inkomstenbelasting hebben gedaan. Geen zin, geen tijd, geen behoefte of extreem vergeetachtig? Dan wordt belastingaangifte doen nóg minder leuk.

Iedereen die wordt uitgenodigd moet aangifte doen, zegt woordvoerder Petra Huijser van de Belastingdienst. "Als mensen geen aangifte kunnen doen, kunnen ze vóór 1 mei uitstel aanvragen tot 1 september."

Als er géén uitnodigingsbrief op de mat ligt, moet je zelf controleren of aangifte nodig is. Dat kan zelfs geld opleveren, want de Belastingdienst heeft geen beschikking over alle gegevens.

Controleer of je aangifte moet doen door het formulier in te vullen op Mijn Belastingdienst, zonder het op te sturen. Blijkt na het invullen dat je 15 euro of meer terugkrijgt, verstuur dan de aangifte. Is het een lager bedrag, dan is aangifte niet nodig.

Het kan ook dat je moet betalen. Blijkt uit de ingevulde aangifte dat je meer dan 46 euro moet betalen, dan ben je verplicht aangifte te doen.

Uitstel vragen doe je zo

Het formulier waarmee je uitstel vraagt, is te downloaden via de website van de Belastingdienst en is in een paar minuten ingevuld.

Met zo'n aanvraag voor uitstel rek je het doen van aangifte met vier maanden. "Wie geen uitstel aanvraagt en toch aangifte moet doen, sturen we een herinnering. Wie daar niet op reageert, krijgt een aanmaning met daarin de termijn voor de aangifte. Reageer je dan nog niet, dan volgt een verzuimboete."

Boete kan oplopen tot 5.278 euro

De hoogte van die verzuimboete is 369 euro. Doe je na die boete nog steeds helemaal niks? Dan maakt de Belastingdienst een schatting van je belastbare inkomen en moet de aanslag worden betaald, of die nu juist is of niet.

Is het niet de eerste keer dat de aangifte niet wordt gedaan, dan kan de boete oplopen tot 5.278 euro. Mensen die geen verzoek hebben gekregen om aangifte te doen en die zelf om een aangifte hadden moeten vragen, krijgen ook een verzuimboete: 2.639 euro.

Verkeerd ingevuld? Een vergrijpboete

De belastingaangifte verkeerd invullen wordt ook beboet als de fiscus dat kan bewijzen: de vergrijpboete. Het bedrag van de boete is afhankelijk van de belasting die je schuldig bent.

De boete is dan 25 tot 100 procent van de belasting die je moet betalen. Bij opzet bedraagt de boete 50 procent van de belasting die je opzettelijk hebt verzwegen. Bij grove schuld is dat 25 procent.

Wie opzettelijk of met grove schuld inkomen uit sparen en beleggen niet of onjuist heeft aangegeven, betaalt 150 procent van de belasting die opzettelijk is verzwegen. De boete wordt hoger als het niet de eerste keer is dat er een vergrijpboete wordt opgelegd, en valt juist lager uit als sprake is van verzachtende omstandigheden.

Ligt er een herinneringsbrief op de mat, maar denk je dat je wel aangifte hebt gedaan?

Kijk dan op de welkomstpagina van je persoonlijke pagina 'Mijn Belastingdienst' bij 'Correspondentie'. Staat daar 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2018' in plaats van 'Aangifte 2018'? Dan is het misgegaan, en moet er alsnog aangifte gedaan worden.