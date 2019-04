Een schuld niet betalen maakt het alleen maar erger. Dus wat doe je als een incassobureau je woedend belt en je opdraagt een achterstallige rekening onmiddellijk te betalen? Gauw betalen. Zo werken malafide incassobureaus. Die rekening heeft echter nooit bestaan en zo strijken deze bureaus miljoenen op.

Er wordt veel geld buitgemaakt, zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In veel gevallen gaat het om honderden euro's per consument.

Het vermoeden is dat deze malafide incassobureaus voor zo'n 6 miljoen euro hebben geprobeerd te innen.

De ACM publiceerde onlangs waarschuwingen vanwege overtreding van de Wet handhaving consumentenbescherming.

Zes incassobureaus staan op de zwarte lijst, maar er zijn veel meer. Bovendien schieten ze weer als paddenstoelen uit de grond als er eentje verdwijnt, vertelt Saskia Bierling van de ACM.

Iedereen kan een incassobureau beginnen

Activa Finance/Activa Collectum, AMK Company, Be Clean, Co Jansen, Debt Pay en Unic Parts zijn de namen van de malafide bureaus waarvoor wordt gewaarschuwd. Maar een naamswijziging is zo doorgevoerd.

Iedereen kan een incassobureau beginnen. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel, wat klanten werven en het incasseren kan beginnen. Bedrijven als energieleveranciers of zorgverzekeraars kunnen ervoor kiezen het innen van niet-betaalde rekeningen uit te besteden aan een incassobureau.

“Het verdienmodel van deze mensen is een onterechte schuld incasseren.” Saskia Bierling, ACM

Die bureaus zijn dus commerciële partijen, maar moeten zich wel aan de regels houden. Zo moeten er herinneringsbrieven worden gestuurd. De hoogte van de incassokosten is bovendien gereguleerd.

Deze bureaus hebben niets te maken met de echte incassosector, die een normaal onderdeel zijn van het economisch verkeer, zegt Bierling. "Ze zijn compleet malafide. Onterechte schulden incasseren is het verdienmodel."

Zo gaan de oplichters te werk

Het werkt als volgt: je wordt gebeld door een bedrijf dat je vraagt ergens lid van te worden. Het bedrijf prijst bijvoorbeeld een abonnement of een gedeeld vakantiehuis aan, het kan van alles zijn. Het gesprek wordt opgenomen. Het doet er niet toe of je instemt of niet, legt Bierling uit, want zo'n overeenkomst is niet rechtsgeldig.

Een tijd later word je opnieuw gebeld, ditmaal door een incassobureau. Je hebt een openstaande rekening, omdat je destijds hebt ingestemd. En die rekening moet onmiddellijk betaald worden.

"Je herinnert je waarschijnlijk niets van dat eerste gesprek, maar deze mensen weten precies hoe ze je onder druk moeten zetten. Je denkt nu waarschijnlijk: daar trap ik niet in. Maar zo zit het niet."

“Mensen schrikken van het woord incasso en betalen snel.” Saskia Bierling, ACM

"De meeste mensen schrikken van het woord incasso en betalen snel voordat het uit de hand loopt. Er wordt gedreigd met beslaglegging op je salaris en je goederen. Je denkt: misschien heb ik inderdaad iets doms gedaan", legt Bierling uit.

"Bovendien wordt het bandje gebruikt, waarop jullie gesprek is opgenomen. Het woordje 'ja' zal ongetwijfeld een keer vallen in dat gesprek en de oplichters gebruiken dat als drukmiddel."

Kabinet neemt maatregelen

De zwarte lijst met incassobureaus die de ACM heeft gepubliceerd, inspireerde het kabinet tot maatregelen. Er komt een verplicht incassoregister voor incassobureaus.

"Dit om te voorkomen dat kwetsbare schuldenaren geconfronteerd worden met onjuiste incassopraktijken en om de kwaliteit en de dienstverlening van de gereguleerde incassosector te verhogen", laat de rijksoverheid weten.

De komende maanden wordt het meldpunt voor misstanden in de incassomarkt ingericht. Er komen afspraken met schuldeisers over het inzetten van betrouwbare incassobureaus.

De Autoriteit Consument & Markt komt binnenkort weer met een nieuwe lijst met namen van incassobureaus, laat Bierling weten.

"Wie die mensen zijn, weten we niet. We weten dat ze vanuit het buitenland opereren, enorm goed zijn in manipuleren en gewoon door blijven gaan. Onze taak is nu het net te sluiten en mensen weerbaarder te maken en ze te wijzen op de rechten van de incassosector."