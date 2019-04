Gemeenten die aan grote steden grenzen zien een grote bevolkingsgroei, waarmee ook de huurprijzen sterk stijgen. Waar de landelijke vrijesectorhuurprijs in het eerste kwartaal gemiddeld 4,9 procent steeg, was de prijsstijging in sommige gebieden nabij de Randstad ruim 18 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt verhuurbemiddelaar Pararius woensdag.

In Haarlem nam de vierkantemeterprijs met 11,2 procent toe naar een vierkantemeterprijs van 18,89 euro per maand. In Almere was de stijging zelfs 15,2 procent gemiddeld, waarmee een vierkante meter 13,78 euro kwam te kosten.

Beide steden liggen in de buurt van Amsterdam en vormen daardoor voor nieuwe huurders een alternatief voor de hoofdstad.

In Schiedam, dat dicht bij Rotterdam ligt, was de huurprijsstijging per vierkante meter gemiddeld 18,3 procent. Daar is de vierkantemeterprijs nu gemiddeld 13,73 euro per maand.

Amsterdamse stijging ruim onder het gemiddelde

De prijsstijging in de Randstad remt juist iets af. In Amsterdam lag de stijging zelfs ruim onder het Nederlands gemiddelde, met 3,6 procent. Een vierkante meter kost hier nu maandelijks gemiddeld 23,28 euro, voor Nederlandse begrippen een hoog bedrag.

In Rotterdam, Utrecht en Eindhoven stegen de prijzen wel iets harder dan in de hoofdstad. Gemiddeld namen de huurprijzen hier met minstens 7,5 procent toe.

De prijsstijging in Eindhoven gaat van de vijf grote steden het hardst. Hier betalen huurders maandelijks zo'n 14,94 euro per vierkante meter, na een prijsstijging van 9,7 procent. Buiten de Randstad is Eindhoven inmiddels een van de duurdere steden, meldt Pararius.

Dat de landelijke stijging van de vrijesectorhuurprijzen nog steeds onder de 5 procent komt, is een voortzetting van de trend die in januari begon. Daarvoor was de prijsstijging al 3,5 jaar niet onder de 5 procent gekomen.