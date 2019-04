Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Eva (40)

Waar: Amsterdam

Verdient de kost als: Verpleegkundige ouderenzorg

Woont: Samen

Eva's Bonnetje Feeststol 4,99 euro

CoolBest 1,99 euro

Poedersuiker 0,74 euro

Magere melk 1,09 euro

Verspakket gele paprika 3,99 euro

Pistachenootjes 3,07 euro

White Lady-roomkaas 1,01 euro

Bakmeel 0,46 euro

Basterdsuiker 1,02 euro

Gember 0,35 euro

Verstegen-koekkruiden 2,25 euro

Bakpoeder 0,61 euro

Limoen 0,71 euro

Plakken kaas 2,39 euro

Hummus 2,50 euro

Eieren 1,49 euro

Vegetarische Kips-filet americain 1,90

Worteltjes 5,16 euro

Kaiserbrood 1,49

Cupcakes 1,89 euro

Turks brood 1,02 euro

Totaal: 37,12 euro

Wat een feestelijke paasbon! Wat ga je bakken?

"Carrot cake en een lekkere lunch! Mijn neefje en nichtje van vier en zes kwamen langs, met hun ouders. Ik ben pas jarig geweest en had het nog niet met ze gevierd. Toen ik met de lunch bezig was, belde mijn zus om af te zeggen: ze zaten bij de eerste hulp. Mijn neefje had onderweg zijn been tussen de spaken gekregen. Het was nog ernstig ook, een scheurtje in het bot."

"Toen hij eenmaal in het gips zat, wilde hij zo graag die taart, dat ze toch zijn gekomen. Alleen konden we niet naar de parkieten in het park, die wilde hij ook graag zien. Ik ben pas verhuisd naar Amsterdam om samen te gaan wonen. Heel leuk om meer samen te zijn, maar Amsterdam is geen Utrecht. Hoewel, ik heb het niet slecht getroffen, zo naast het Oosterpark."

Jarig en een nieuw huis, gefeliciteerd!

"Dank je. Wat ook leuk is aan samenwonen: ik kan veel meer sparen. Ik werk in de ouderenzorg en verdien niet heel veel, maar heb wel jarenlang in mijn eentje 650 euro per maand kale huur opgehoest.

Mijn maandelijkse uitgaven zijn ineens gehalveerd! Ik wil nu 100 euro per maand apart leggen voor mijn studieschuld en om ooit nog eens mijn rijbewijs te halen. We sparen nu ook samen voor uitstapjes en vakantie. Ik ben bijvoorbeeld net terug van een heerlijke vakantie in Egypte."

En je kunt wat meer uitgeven aan boodschappen.

"Ja, we hebben een Hello Fresh-abonnement. Dat is niet zo goedkoop, 40 euro in de week voor drie maaltijden. Ik denk vaak dat ik best goedkoper boodschappen zou kunnen doen, maar eigenlijk koop ik altijd waar ik op dat moment zin in heb.

En dat was vandaag feeststol, taart en soep.

"Ja, die stol bewaren we voor Pasen. Waarmee ik trouwens wel veel mee bespaar, is de Too Good To Go-app. Daardoor kom ik bij van die dure winkels waar ik anders nooit naar binnen zou stappen, zoals Marqt of hippe juicebars. Je betaalt een paar euro via de app en krijgt een hele zak met eten mee dat bijna over de datum is.

Zo ga ik één keer de week naar de bakker voor zo'n zak en dan hebben we voor de hele week brood. Ik probeer een hoop rare dingen dankzij die app: laatst schapenyoghurt en een flesje groenteonbijt. Het was niet eens zo vies."