Op Koningsdag kun je of je geld over de balk smijten en uitgeven aan lekker eten, tweedehands prullen, talloze wc-bezoekjes en duur bier. Of juist cashen met een bijzondere rommelmarktvondst of slimme ondernemerstrucjes.

Zo'n oranje lawaaitoeter bijvoorbeeld, daar betalen we op Koningsdag graag zo'n 13 euro voor. Ook de opblaasbare kroon blijft onverminderd populair, net als de Beatrix-hoeden, T-shirts met ludieke leuzen, kroontjes en waaiers.

In deze week draait de webshop deoranjeartikelen.nl ruim 70 procent van de jaarlijkse omzet, vertelt eigenaar Christiane Mossel.

'We zijn een chauvinistisch landje en iedereen wil in oranje'

"Het is gekkenwerk in deze dagen. We zijn toch echt een chauvinistisch landje, want het gaat als een trein."

Bevrijdingsdag, de Olympische Spelen, schaatsevenementen: alles wordt aangegrepen om je weer helemaal in oranje te hullen. "We kregen toevallig net een grote order uit Oslo. Het lijkt wel compensatiegedrag, nu we geen WK's meer halen. "

“Wij geven meerstemmige serenades. Dat levert honderden euro's op.” Sibren

Sibren uit Utrecht pakt het anders aan. Hij gaat zingen. "Met ons closeharmonykoor van dertig man geven we meerstemmige serenades op straat. Heel erg leuk en we verdienen goed. We gaan met dertig man om iemand heen staan en zingen dan meerstemmig een lied. Jazz, of gospel, soms wel tienstemmig."

"Na afloop zijn ze vaak overdonderd. Ze mogen dan zelf bepalen wat ze ervoor geven. Soms is dat 50 cent, soms wel 30 euro. Op zo'n Koningsdag halen we makkelijk honderden euro's binnen. Sinds vorig jaar nemen we zelfs een pinautomaat mee."

Porselein, goud en antiek op vrijmarkt

Geld verdienen kan ook met een beetje geluk. En met kennis, want kennis is macht, zegt taxateur Hidde Kuiper van Heritage Auctions Europe. "Tegenwoordig gaan mensen niet meer naar veilinghuizen om te kijken wat dat schilderijtje van oma waard is. Ze willen er zo snel mogelijk van af."

“Mensen gaan niet meer naar veilinghuizen, ze willen zo snel mogelijk van oma's spullen af.” Hidde Kuiper, taxateur

Chinees porselein, tipt Kuiper, daar moet je als rommelmarktbezoeker op letten. "Is het blauw-wit en van fijn porselein, dus glimmender en lichter dan Delfts aardewerk, dan kan het best Chinees porselein zijn. Die prijzen rijzen nu echt de pan uit, de Chinezen kopen het allemaal terug."

Zelf neemt Kuiper altijd een loepje mee op Koningsdag. "Zilver en metaal worden vaak met elkaar verward. Metalen broodmandjes draai ik altijd om. Zit er een zilverkeurtje op, jaarletters of een belastingkeurtje, dan is zo'n mandje zo'n 200 euro waard. Is het mandje dan ook nog antiek, dan kan het zo 600 euro waard zijn. Mensen zien het verschil gewoon niet."

Leerdams glaswerk en Italiaanse violen

Glaswerk is interessant als het uit de fabriek in Leerdam komt, stripboeken zijn waardevol als het een eerste druk is en bij violen moet je altijd in de klankkast kijken, zegt de taxateur. Zit er een merkje in van een Italiaanse fabriek, dan is die flink wat waard.

"Ook de sieradendoosjes van een oude tante of oma worden op zo'n markt vaak neergegooid. Ik heb daar weleens een gouden ring uit gehaald. Ik zag het goudmerk met mijn loepje. De eigenaar wist het niet en was met haar kind aan het verkopen. Ik heb haar toen toch maar de eerlijke goudprijs betaald."

Nog geen plannen, maar wel zin om wat bij te verdienen?