De consumentenprijzen in Nederland zijn in maart twee keer zo hard gestegen als gemiddeld in de eurozone. In de eurolanden was de gemiddelde stijging 1,4 procent, terwijl in Nederland de prijzen met 2,9 procent stegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van Eurostat-cijfers.

Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1997 heeft Nederland hiermee de sterkste prijsstijging van de eurozone.

Vooral de gestegen prijzen van eten, drinken en energie zorgen voor de grotere prijsstijging in Nederland. De prijzen van energie waren in maart 16,7 procent hoger dan een jaar eerder, mede door de hogere tarieven en belastingen.

In Cyprus was de stijging 12,9 procent, in België en Duitsland ging het respectievelijk om stijgingen van 8,8 procent en 4,7 procent.

Eten en drinken ook hoogste prijsstijging in Nederland

De prijsstijging van eten en drinken was in Nederland ook de sterkste stijging van de eurozone. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken waren 3,6 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl in de eurozone een stijging van zo'n 1,3 procent gemiddeld was. Alcoholhoudende dranken stegen in Nederland wel minder sterk in prijs dan gemiddeld in de eurozone.

De prijsstijgingen worden onder meer veroorzaakt door de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent en een hogere energiebelasting.

Gewoonlijk is de prijsstijging in Nederland vergelijkbaar met die in de hele eurozone. De afgelopen tien jaar stegen de prijzen in zowel Nederland als gemiddeld in de eurozone met 14 procent.