Het vertrouwen van consumenten in de Nederlandse woningmarkt is voor het eerst in 4,5 jaar negatief, zo meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) dinsdag.

De Eigen Huis Marktindicator is in maart op 99 punten uitgekomen, een punt onder de neutrale waarde van 100 punten.

De stemming is vooral in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag omgeslagen. Ook in de regio's Oost- en Zuid-Nederland zijn consumenten minder positief.

Als er weinig vertrouwen is in de woningmarkt, hebben mensen de neiging de aankoop van een woning op de lange baan te schuiven of de huizenjacht helemaal af te blazen.

Ruim vier op de tien Nederlanders vinden het nu dan ook een ongunstige tijd om een huis te kopen. Het grootste deel van de starters op de woningmarkt wijt dit aan de slechte betaalbaarheid van woningen.

Doorstromers zijn iets minder pessimistisch dan starters, hoewel ook een derde van hen de tijd nu niet gunstig vindt voor het kopen van een ander huis. Zij lopen aan tegen een beperkte keuze en moeten te veel concessies doen.