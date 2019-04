Het kabinet onderzoekt hoe mensen van wie het vermogen "vooral of uitsluitend uit spaargeld" bestaat, minder belast kunnen worden. Op Prinsjesdag verwacht staatssecretaris Menno Snel van Financiën te weten of dat mogelijk is, schrijft hij maandag in een brief aan de Kamer.

Momenteel werkt de overheid met een 'fictief rendement' van minimaal zo'n 2 procent, waarover dan een belasting van 30 procent wordt geheven.

De overheid gaat er dus van uit dat belastingplichtigen sowieso rond de 2 procent winst maken op hun vermogen. Maar bij de meeste spaarrekeningen ligt de rente momenteel rond de 0 procent. Voor mensen met veel spaargeld en zonder beleggingen of een tweede huis is die fictieve rente dus veel hoger dan de daadwerkelijke rente.

De staatssecretaris bekijkt daarom of het mogelijk is om alleen het daadwerkelijke rendement dat met spaargeld is behaald te belasten. Beleggingen zouden nog wel op basis van een fictief rendement belast worden.

Probleem van ontwijking moet eerst worden opgelost

Als beleggingen en spaargeld anders worden belast, ontstaan er wel "afbakeningsproblemen en ontwijkingsmogelijkheden", aldus de staatssecretaris.

Beleggers zouden hun geld bijvoorbeeld rond de peildatum even kunnen overmaken naar hun spaarrekening, om zo minder belasting te betalen over hun belegde vermogen. Daar moet eerst nog een oplossing voor worden gevonden.

Wens uit regeerakkoord blijkt onmogelijk

In het regeerakkoord heeft het kabinet de wens vastgelegd om het volledige vermogen in box 3 te belasten op basis van het werkelijke rendement. Dat is onmogelijk om voor elkaar te krijgen, concludeert Snel in zijn brief.

Het zou de aangifte veel te ingewikkeld maken en de handhaving zou bovendien "problematisch" worden. Ook zou het risico op ontwijking groter worden.

Naast de variant waarbij alleen het spaargeld wordt belast naar werkelijk rendement, wordt ook naar andere oplossingen gekeken om belasten naar werkelijk rendement haalbaar te maken. Zo wordt er ook een variant bekeken waarbij de heffingsvrije voet wordt verhoogd.