Mensen kopen steeds vaker lunch in de kantine, toont onderzoek van ABN AMRO en GfK. Toch kan je behoorlijk wat geld besparen door je lunch niet altijd buitenshuis te kopen.

Wie begint te tellen hoeveel geld je kan besparen door zelf eten mee te nemen naar het werk, krijgt al snel spijt van alle etentjes uit. Vijf keer per week zelf warm eten meenemen naar het werk, hoeft volgens het Nibud niet meer dan rond de 11 euro kosten. Wie voor boterhammen kiest, is zelfs goedkoper uit.

Het is iets dat we eigenlijk wel weten en toch is het vaak niet genoeg om jezelf een nieuwe langdurige gewoonte aan te leren. Je moet voor jezelf duidelijk maken wat het voordeel is van het gedrag waarmee je wil stoppen, zegt psycholoog Lidewy Hendriks.

“Ons gedrag moet winst opleveren. Anders ga je het niet volhouden” Lidewy Hendriks, psycholoog

"Het kopen van je lunch heeft te maken met gemak. Het is dus van belang dat je het verloren gemak compenseert met een andere beloning. De beloning voor het zelf meenemen van je lunch, krijg je terug in geld."

Maandelijkse besparing van 50 euro

De truc voor Lindsay de Sain, online redacteur bij Nibud, is om dusdanig lekker eten mee te nemen, dat ze er vanzelf naar verlangt. "De winst is voor mij dat ik nu elke dag eet wat ik lekker vind - je moet in de kantine nog maar zien wat je krijgt. Ik neem ook elke dag iets anders mee, dan verveelt het nooit."

Met haar meegebrachte lunch bespaart De Sain maandelijks zo'n 50 euro. Mogelijk doet sociale druk er ook toe: zo draait bij het Nibud alles om het uitgavenpatroon van mensen. "Sociale druk en je doelstelling delen met anderen is inderdaad een effectieve motivator", bevestigt psycholoog Hendriks.

Een nieuwe routine volhouden, vraagt om concrete beloningen, meent ze. Zet het bespaarde geld direct apart, het liefst in een fysieke spaarpot in de keuken. Elke keer wanneer je je lunchtrommel aan het vullen bent, zie je het bespaarde bedrag letterlijk oplopen. Ook kan je het groeiende bedrag bijhouden in een app.

'Ik maak heel veel dingen met eieren'

"Ons gedrag moet winst opleveren. Anders ga je het niet volhouden", zegt Hendriks. "Toets regelmatig bij jezelf: is deze gewoonte de moeite waard? Wanneer dat niet zo is, moet je je gedrag aanpassen zodat de nieuwe gewoonte niet te zwaar voelt."

“Natuurlijk neem ik ook wel eens een boterham met kaas mee, maar meestal maak ik er toch wel iets lekkerders van” Lindsay de Sain, online redacteur Nibud

Wat zijn slimme hapjes voor de beginnende lunchtrommelgebruiker? Anne (achternaam bekend bij de redactie, red.) neemt de laatste twee jaar elke dag een zelfgemaakte lunch mee naar het werk. Zij pleit voor gerechten met ingrediënten die je vaak in huis hebt; dan wordt de drempel lager.

"Ik maak heel veel dingen met eieren, dan heb ik langer een vol gevoel. Ik maak bijvoorbeeld allerlei pannenkoeken - met havermout, pompoen of chocolade", zegt ze. Haar tip aan beginners is om een frittata te maken. Van één pan kan je vijf puntjes snijden en heb je lunch voor de hele week.

"Ideaal om restjes in te flikkeren. En eiergerechten kunnen ook prima in de vriezer."

Bereid je lunch in de avond of het weekend voor

De Sain is meer van afwisseling, om te voorkomen dat haar lunch saai wordt. Ze maakt vaak koude wraps met zalm, avocado en groenten, net zoals een salade met kip en een gekookt ei.

"Natuurlijk neem ik ook weleens een boterham met kaas mee, maar meestal maak ik er toch wel iets lekkerders van - dan heb ik minder verleiding om iets te kopen."

Bereid je lunch niet in de ochtend maar in het weekend of in de avond daarvoor, zeggen ervaringsdeskundigen. De Sain heeft elke avond maximaal tien minuten nodig om de trommel voor morgen te vullen en doet het terwijl ze avondeten kookt. Anne plant elke zondag één uur in voor het koken van vijf lunchporties, terwijl ze Netflix kijkt. Extra porties gaan meteen in de vriezer.

'In het begin moet de beloning vaker komen'

Jezelf belonen is belangrijk om een nieuwe uitgavenpatroon vol te houden, zegt psycholoog Hendriks. En het moet iets zijn wat je jezelf anders niet had gegund. "In het begin moet de beloning vaker komen, bijvoorbeeld dat je naar de film mag wanneer je iets twee dagen hebt volgehouden. Wanneer je het vervolgens weer vier dagen volhoudt, geef je jezelf een nieuwe beloning."

Pas wel op zodat al dat lunchgeld niet opgaat aan nieuwe uitgaven. Het was immers je doel om geld te besparen. Hendriks: "Denk regelmatig terug aan je oorspronkelijke motivatie: Waarom ben je hiermee begonnen? En blijf het verband houden met die oorzaak op de lange termijn."