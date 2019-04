Nederland telt steeds meer miljoenenwoningen. Inmiddels zijn ruim 53.000 woningen meer dan een miljoen euro waard, meldt taxatiebedrijf Calcasa. Dat is 34 procent meer dan in 2017.

De meeste miljoenenwoningen zijn te vinden in de regio Groot-Amsterdam, vooral in de hoofdstad zelf. De tien straten met het grootste aantal miljoenenwoningen bevinden zich allemaal in Amsterdam.

Gooi en Vechtstreek is de regio met procentueel de meeste miljoenenwoningen, terwijl de duurste straat van Nederland opnieuw in Wassenaar ligt. Een huis aan de Wassenaarse Konijnenlaan kost gemiddeld 2,5 miljoen euro.

In totaal zijn er in Nederland 53 buurten waarin de meerderheid van de woningen een waarde heeft van boven 1 miljoen euro. Dat zijn er zes keer zoveel als vier jaar geleden.

Ook Almere bezit inmiddels een miljoenenbuurt. De wijk Overgooi in de Flevolandse stad is een nieuwkomer op de lijst miljoenenbuurten.

Verder zijn de miljoenenbuurten vooral te vinden in de Randstad. Daarbuiten telt Brabant relatief veel van deze buurten; in zowel Vught, Oisterwijk als Best bevinden zich villawijken.