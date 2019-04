Het nieuwe normaal is dat een starter geen woning meer koopt, de prijzen blijven stijgen en de gemiddelde prijs van een woning zo'n 294.000 euro is, zeggen makelaars bij de presentatie van de eerste kwartaalcijfers van 2019. NVM-voorzitter Ger Jaarsma duidt de cijfers.

Starters zijn begin 2019 dus nog altijd kansloos?

"Dat wordt keer op keer harder bevestigd. De verkoop van woningen in de laagste prijsklasse tot 150.000 euro is met 41 procent gedaald in vergelijking met vorig jaar."

"De gemiddelde prijs van een woning is 294.000 euro, en ook worden ze sneller verkocht: binnen 45 dagen, en dat is 9 dagen minder dan een jaar geleden. Wat wel opvallend is: de regionale verschillen zijn groot. Zo waren woningen in de stad Groningen binnen 28 dagen verkocht, en in het ommeland van Groningen na ruim 100 dagen."

Maar er wordt overal gebouwd.

"De toestand van de nieuwbouw is zorgwekkend. Het aanbod in de nieuwbouw stijgt licht, maar dat brengt geen evenwicht: de prijs van een verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar met 11 procent toegenomen tot gemiddeld 369.000 euro in dit eerste kwartaal. De consument kan en wil dat niet betalen, terwijl ze dolgraag een nieuwbouwwoning zou kopen."

"Er is in dit kwartaal 5 procent minder nieuwbouwwoningen en kavels verkocht, want de prijzen zijn simpelweg te hoog. Bouwmaterialen zijn duurder, net als personeels- en grondkosten."

"In de vier grote steden duurt het driekwart jaar om de voorverkoop van 70 procent te halen, en dat is jammer. Er wordt namelijk gewacht met bouwen tot die grens bereikt is. Er wordt kortom te weinig gebouwd en wat er wordt gebouwd is te duur. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zegt dat de woningmarkt in beweging is, maar er is niet voldoende aanbod voor iedereen."

Is dit dan hét moment voor huiseigenaren om een maximale prijs te krijgen voor hun woning?

"Veel huiseigenaren denken inderdaad dat ze nu de hoofdprijs kunnen vragen. Uit onze enquête onder huiseigenaren blijkt dat 62 procent zich te rijk rekent, en teruggefloten wordt door de makelaars."

"Ook kopers zijn goed geïnformeerd en kritischer op het aanbod. Ze willen niet meer met veertig man tegelijk een huis bezichtigingen en hebben vaak een aankoopmakelaar ingeschakeld. Kopers zijn koopmoe, merken onze makelaars."

Waar moet je naartoe om wél een goede koop te kunnen sluiten?

"Vorig kwartaal spraken we over lichtpuntjes, een kleine plus in het woningaanbod. Dit kwartaal is er opnieuw een daling van het aanbod in woningen."

"We zien dat de krapte zich heeft uitgebreid naar de regio's in en rond Amsterdam, Waterland en de Zaanstreek, rond Den Haag, Delft en de Bollenstreek en Den Helder. Die gebieden zijn met een inhaalslag bezig: het aanbod is er met 40 tot 50 procent afgenomen. De ruimste woningmarkten zijn op dit moment Noordoost-Groningen, Zuidoost-Groningen, Oost-Friesland, Den Helder en Oss en omstreken."