Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Gareth (45)

Waar: Utrecht

Verdient de kost als: education manager bij Climate KIC

Woont: samen met partner

Gareths Bonnetje Mezzo Giorno: 6,99 euro

Cherrytomaatjes: 2,81 euro

Pain gris: 2,30 euro

Sodasan vloeibaar wasmiddel: 7,69 euro

Wilmersburger: 3,29 euro

Taifun-Tofu: 3,09 euro

Okovital droprolletjes: 1,80 euro

Viana tofoe, gerookt: 3,50 euro

Greenage witte quinoa: 3,07 euro

Monki amandelpasta: 7,87 euro

Ekoland noten-vruchtenmuesli: 3,09 euro

Totaal: 45,50 euro

Bijna helemaal plantaardig, dit bonnetje. Had je heel veel zin in die burger?

"Nee, Wilmersburger is een veganistisch kaasmerk! Ik ben vegetariër, maar ik probeer helemaal veganistisch te eten. Eigenlijk kost alleen de kaas laten staan me echt moeite, dus die vegan kaas is het proberen waard."

"Best lekker, een beetje cheddarachtig. Toen ik vegetarisch begon te eten, was ik vijftien, al dertig jaar geleden dus, en waren er bijna geen goede vleesvervangers. Ik at ontzettend veel kaas."

"Iedereen vond tofoe toen belachelijk, en niemand kon het klaarmaken. Naast het voorkomen van dierenleed vind ik het belangrijk om lokale ondernemers te ondersteunen, dus ik vermijd supermarkten als Albert Heijn en Jumbo."

Een bewuste consument dus.

"Ja, ik vind het wel belangrijk om je in ieder geval bewust te zijn van de potentiële schade aan de planeet die we aanrichten. Dat betekent niet dat iedereen vegetariër moet zijn of met vliegschaamte moet rondlopen."

Zijn die lokale winkels dan ook goedkoper?

"Niet echt, en ik ga ook nog eens elke dag, want ik ben niet zo'n planner. Ik schat dat ik zo'n 20 procent extra uitgeef. Alleen die quinoa is jammer, want er staat non-EU Agriculture op. Die komt dus helemaal uit Latijns-Amerika."

"Ik koop eigenlijk nooit eten dat van zo ver komt. Wijn bijvoorbeeld, belachelijk om Argentijnse of Californische wijn te kopen, terwijl er geweldige Duitse, Franse en zelfs Nederlandse wijn is. Deze was prima!"

Wel veel, 20 procent!

"Ik kan het wel betalen. We wonen goedkoop, in een oude limonadefabriek in Utrecht die door een groep idealisten in de jaren negentig is omgebouwd tot zeven appartementen. Daar wonen we met een groep mensen, ieder in een zelfstandig appartement. We delen een wasmachine en een dakterras en hebben gezamenlijke klusdagen en huisvergaderingen."

Is dat leuk?

"Ja, maar geen plek om je hele leven te blijven wonen. We hebben net een bod op een huis gedaan, dat vooralsnog is geaccepteerd. Daarom kocht ik die wijn. De hele fles is opgegaan! Een heerlijk woensdagwijntje."