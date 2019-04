Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Alexander

Waar: Utrecht

Verdient de kost als: Internetondernemer

Woont: Samen met verloofde

Alexanders Bonnetje Pastasalade (2 stuks): 7,38 euro

35 procent korting: -2,58 euro

Correctie servicebalie: -3,40 euro

Totaal: 1,40 euro

70 cent per salade!

"Ik heb er twee keer van geluncht. Ik had 2 euro bij me om van te lunchen en ik dacht: hoe kan ik dit het slimst uitgeven? Deze salades waren in de bonus, én hadden een 35-procent-sticker. Die 35 procent gaat dan van het bonusbedrag af."

"Het leuke is: de bonusaanbieding was al voorbij, maar de kaartjes hingen er nog. Ik ben toen naar de servicebalie gegaan, en heb uitgelegd dat de kaartjes er nog hingen en ik dus moreel gezien gewoon recht had op korting. Dat doe ik regelmatig, maar ik ben dan wel zo aardig om die kaartjes er voor ze af te halen."

Een bewuste consument én behulpzame klant dus.

"Op die 35-procent-stickers staat "Weggooien is zonde". Dus ik denk niet dat de Albert Heijn mij een heel vervelende klant vindt. Ze hebben me dat geld ook gewoon gegeven, want anders wordt het toch weggegooid. Als we boodschappen doen, maken we altijd een rondje langs de bonusaanbiedingen, en ik weet wanneer ze de stickers komen plakken: rond 19.30 uur."

Koop je altijd alleen maar bonusartikelen met een kortingsticker?

"Nee, als mijn vriendin en ik ergens specifiek zin in hebben, zoals ijs van Ben & Jerry's, dan kijken we altijd op Voordeelmuis, daar staan alle supermarktaanbiedingen. We wonen in Utrecht, dus er is altijd wel een supermarkt in de buurt waar ze een aanbieding hebben op het product dat wij die dag willen. Bosbessen, of bananen."

"De Jumbo is ook leuk: daar krijg je producten gratis die tot die dag houdbaar zijn. Je moet er dan wel vroeg bij zijn, maar ik ga er regelmatig weg met pakken melk."

En je inkomen?

"Dat is niet in verhouding met mijn uitgaven. Mijn websites gaan de laatste tijd enorm goed, en ik verdien zo'n 4.000 euro per maand. Ik publiceer bijvoorbeeld reviews van AliExpress-producten."

"Dat gaat heel goed, en ik zet veel opzij. Het inkomen van mijn vriendin is een stuk lager, maar ze heeft wel een vast contract waardoor ze een hypotheek kan krijgen. We hebben straks dus twee huizen."

Waar bespaar je niet op?

"Een internetverbinding. Ik betaal ruim 40 euro per maand voor snel internet, maar dat zie als een investering."