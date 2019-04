Arbeidsmigranten met een flink salaris en studenten uit het buitenland drijven de prijzen van Amsterdamse woningen extra op, stelt het ING Economisch Bureau in een maandag gepubliceerd onderzoek.

Arbeidsmigranten, zoals expats, verdienen vaak meer dan de gemiddelde Amsterdammer. In 2017 verdiende 46 procent van de nieuw gevestigde kenniswerkers en expats in Amsterdam meer dan 50.000 euro bruto per jaar. Dat geldt voor 27 procent van alle Amsterdammers met een inkomen. Daar komt bij dat arbeidsmigranten vaak haast hebben met het vinden van een woning.

Sinds 2012 is het aantal arbeidsmigranten in Amsterdam met ongeveer een derde gestegen tot 9.600 in 2018. Het aantal studenten dat voor de Nederlandse hoofdstad kiest, bedroeg vorig jaar bijna vijfduizend. In 2012 waren dit er nog iets meer dan achttienhonderd.

Het grootste deel van de arbeidsmigranten en studenten die naar Amsterdam verhuizen, zoekt een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector. Tegelijkertijd komt jaarlijks maar een klein deel van de Amsterdamse woningvoorraad op de markt.

De instroom van studenten en arbeidsmigranten is bijna drie keer zo groot als de toename van het aantal voor hen geschikte woningen. Dat leidt tot extra krapte op de Amsterdamse woningmarkt, concludeert ING.

Amsterdamse huizen zijn gemiddeld ruim 70 procent duurder geworden ten opzichte van het dal in 2013. Gemiddeld in Nederland is de prijsstijging bijna 30 procent. Naast expats en studenten hebben ook particuliere beleggers en Airbnb een prijsopdrijvend effect op de woningen in Amsterdam.