Het is een zwaar jaar voor stenen winkels. Intertoys moest opdoeken, Blokker werd verkocht, CoolCat ging failliet, de toekomst van Sissy-Boy hangt aan een zijden draadje. Wat wel lekker gaat: online winkelen. Is nú je eigen webshop beginnen een gouden greep?

9.775 webwinkels werden in 2018 opgericht, een groei van 3.410 ten opzichte van het jaar ervoor. En werd ook driftig geklikt in al die webshops.

De omzet van de Nederlandse e-commercemarkt nam opnieuw toe in 2018, en we gaven in het afgelopen jaar 13,1 miljard euro uit aan webaankopen. Dat is een geschatte groei van 10 procent ten opzichte van 2017, laten cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor zien.

Iedereen kan zo'n webshop beginnen, en binnen een paar uur kan er eentje online staan.

Alle begin is moeilijk, behalve bij webshops

Ondernemerschap, zegt Daan Vaneker van Stichting WebwinkelKeur, is zoiets moois, dat moet gestimuleerd worden. Webwinkeliers kunnen bij deze stichting terecht voor hulp bij de wet- en regelgeving rondom het starten van een webshop.

Alle begin is moeilijk, behalve als het om het starten van een webwinkel gaat, legt Vaneker uit. "Met webshopsoftware van bijvoorbeeld CCV, en een Payment Service Provider kun je je winkel binnen een paar uur live hebben."

Die richt je naar eigen smaak en inzicht in, en klaar is je webwinkel. Vaneker: "Er zijn een paar regels belangrijk om te onthouden: een klant heeft het recht om een product binnen veertien dagen na ontvangst aan te melden voor retour. Na deze periode heeft de klant nog eens veertien dagen om het product retour te sturen."

“Wij verkopen vintage hoeden, dat deed nog niemand” Menno Steen, webwinkelier

Nog een regel: zorg dat je identiteit als webwinkelier traceerbaar is door een mailadres, telefoonnummer of chatfunctie op je website te hebben. Ook moet een webwinkel een privacy policy hebben waarin je uitlegt wat er met de data van klanten gebeurt.

Bereik je met je webshop een serieus inkomen, dan moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Waarom zou een klant niet gewoon naar Bol.com gaan?

Live gaan is simpel, zegt Vaneker, maar dan begint het pas. "Een goedlopende webwinkel, daar komt veel bij kijken. Bezoekers moeten naar je webwinkel komen, echt iets bestellen, je moet producten opslaan, verpakken en bezorgen, ook als dat even niet uitkomt door bijvoorbeeld ziekte. Als er iets misgaat, moet je service kunnen verlenen."

"In de online wereld concurreer je met Bol.com, Coolblue en andere grote spelers. Waarom zou een klant jou vertrouwen? En waarom kan hij juist beter bij jou bestellen?"

“Af en toe een slechte review maakt je geloofwaardiger” Daan Vaneker, Stichting WebwinkelKeur

Ook reviews spelen een belangrijke rol, zegt Vaneker. "Als een review niet voldoet aan de gebruikersvoorwaarden zijn wij bevoegd die te verwijderen. Grof taalgebruik bijvoorbeeld of reviews van concurrenten. Webwinkeliers mogen en kunnen dat niet zelf doen, en bovendien maakt het je webshop geloofwaardiger als er af en toe een slechte review tussen zit."

'Mijn webshop levert een volledig salaris op'

Een zakcentje verdienen, naast het zorgen voor drie kinderen. Dat was het doel, maar de webshop van Isabel Kuijlaars loopt inmiddels zo goed dat het haar een volledig salaris oplevert. "Een goede maand is 2.500 euro, een mindere rond de 1.500. In het begin dacht ik: daar zal wel niks uitkomen, alles is meegenomen."

Kuijlaars ontwerpt onder meer invulboeken, mijlpaalkaarten om naast je groeiende baby te leggen, weekplanners en babycadeautjes.

“Consumenten worden steeds verwender, maar ik ben Bol.com niet” Isabel Kuijlaars, webwinkelier

"Het gaat heel goed, en ik zou kunnen groeien. Maar dat wil ik niet. Dan moet ik een kantoor huren, werk uitbesteden, vreemden over de vloer. Ik doe nu wat ik leuk vind en verdien er goed mee. Alleen de consumenten worden steeds verwender, en willen dat het de volgende dag op de mat ligt. Maar ik ben Bol.com niet."

'Veel webshops bestellen gewoon op AliExpress'

Een webshop heeft de meeste kans van slagen als een product uniek is, weet Vaneker. "Er zijn ontzettend veel webshops die spullen te koop aanbieden, het op AliExpress bestellen en gelijk naar de klant laten sturen. Die artikelen zijn totaal niet uniek, en dat zorgt voor frustratie bij de klant. Verboden is het niet, maar zo'n klant komt nooit meer terug naar je webshop."

“We hadden geen idee dat er zo veel hartstochtelijke hoedenliefhebbers zijn” Menno Steen, webwinkelier

Menno Steen ontdekte zo'n uniek product: oude hoeden. Zo'n webshop bestond nog niet, ontdekte hij. "We hebben een fysieke winkel met vintage kleding. Daar hadden we ooit wat hoeden te koop aangeboden. Klanten werden helemaal gek. We hadden geen idee dat er zo veel hartstochtelijke hoedenliefhebbers zijn."

'We verkopen zo'n vijftig hoeden per week'

Dus begon Steen een webwinkel in vintage hoeden. Ze komen van een groothandel die ze uit de groene kledingbakken vist, met name in Polen en Duitsland. Steen stoomt de hoeden, repareert ze, fotografeert ze van alle kanten en zet ze online.

"We verkopen er zo'n vijftig per week. Het is ook een makkelijk product: je hoeft alleen de omtrek van je hoofd te meten. De shop levert een prima maandsalaris op voor één persoon."