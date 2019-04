Vrijwel alle supermarkten stellen hun prijzen na de btw-verhoging in januari opnieuw bij, zodat de getallen op een 9 eindigen. Dit zou prijzen aantrekkelijker maken. Veel aanbieders verhogen hun productprijzen om dit te bereiken, concludeert prijsvergelijker IPV Data van de site Inprijsverhoogd.nl.

Voor de btw-verhoging eindigde bij de meeste winkels meer dan de helft van de prijzen op een 9. Vanaf 1 januari was dat bij sommige winkels nog maar 20 procent.

Door de btw-verhoging van 6 naar 9 procent ontstonden veel bedragen eindigend op een ander cijfer dan 9. "In januari 2019 zagen we 'rare prijzen' ontstaan", zegt IPV hierover. "Onze verwachting was dat de supermarkten dat effect in de loop van de tijd weer zouden bijstellen. En dat is dus inderdaad gebeurd."

Bij Albert Heijn had ruim 68 procent van de producten voor de btw-aanpassing een op 9 eindigende prijs. In januari halveerde dat aandeel naar 34 procent. Inmiddels is bijna 49 procent van de producten weer geprijsd met een op 9 eindigend bedrag.

'AH maakte in 75 procent van gevallen gebruik van verhoging'

"Bij de aanpassingen naar eindcijfer negen maakte AH de afgelopen maanden in 75 procent van de gevallen gebruik van een verhoging, Jumbo deed dat in 62 procent van de gevallen", zegt Matthijs Neppelenbroek van IPV woensdag tegen de NOS.

Opvallend is dat Vomar nu meer op 9 eindigende prijzen heeft (57,6 procent) dan voor de btw-verhoging (50,7 procent). Deze supermarkt verhoogde overigens precies de helft van de prijzen, terwijl ze de andere helft van de prijzen juist verlaagde om tot een 9 op het eind te komen.