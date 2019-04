Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Robert van Egmond

Waar: Amsterdam

Verdient de kost als: Cateraar

Woont: Samen met partner

Roberts Bonnetje Maiskip 13,92 euro

Oakpark 2,05 euro

Surinaamse rijst 0,89 euro

Komkommer 1,99 euro

Whipped cream 0,81 euro

DZH Slagroom 0,89 euro

Radijs 0,87 euro

Bananen 2 euro

Gezouten pinda's 1,09

AH Curry 1,09 euro

Kluitsla 1,29 euro

Totaal: 27,78 euro

Flinke kip!

"Ja, ik heb een heel bijzonder Zweeds gerecht gemaakt: 'Vliegende Jacob'. Er zit banaan in, pinda, spekjes, slagroom, kip en rijst. In Zweden zijn ze er helemaal weg van sinds de jaren zeventig. Het viel me 100 procent mee. Ik hou wel van nieuwe gerechten uitproberen, en dit gerecht komt zeker in mijn vaste repertoire. Ik ben thuiskok en twee keer per week komen buurtgenoten een bordje bij me afhalen. "

Wat vonden ze van de 'Vliegende Jacob'?

"Ik heb eerlijk gezegd nog geen complimenten of lovende reacties gekregen!"

Wat is een thuiskok precies?

"Ik bied mijn gerechten aan op het platform Thuisafgehaald. Mensen kunnen zich dan inschrijven op mijn aanbod en een bordje eten afhalen. Ik vraag zo'n 7 euro voor een bord. Ik doe het echt omdat ik koken zo leuk vind, want dit platform heeft geen winstoogmerk."

Robert van Egmond.

"Wat ik verdien, dekt de ingrediënten, gas en water en een gedeelte is commissie voor Thuisafgehaald. Afhalers zijn vaak mensen met een drukke baan, of senioren. Die kunnen natuurlijk ook een magnetronmaaltijd halen, maar mijn eten is vers en met liefde bereid."

"Het is nou ook weer niet zo dat ik een heel intieme band heb met mijn afhalers, maar ik ken buurtgenoten een stukje beter. We groeten elkaar op straat. Eten verbindt!"

En je hoeft niet meer voor jezelf te koken.

"Ja, hoewel we ook graag uit eten gaan, Minstens één keer in de week. Ik moet bekennen dat we dan het liefst naar restaurants gaan met een Michelinster, en dat kost soms honderden euro's. We maken ook reisjes om sterrenrestaurants te ontdekken."

"Zo waren we vorig jaar in een dorp in Slovenië, daar werkt een vrouwelijke chef-kok die de beste van Europa schijnt te zijn. Dus daar zijn we toen naartoe gevlogen. En binnenkort gaan we eten bij een topkok in Londen."

Wat heerlijk. En hoe was de Sloveense chef?

"Dat weet ik niet meer. Jammer eigenlijk. Maar zo'n reis geeft me weer nieuwe inspiratie voor leuke recepten waar ik mijn afhalers blij mee kan maken."