Een crematie kost in Nederland gemiddeld 747 euro. In de Gelderse gemeente Berkelland is een crematie met 985 euro het duurst, terwijl Amsterdam met 406 euro het goedkoopst is, zo blijkt dinsdag uit het jaarlijkse onderzoek van uitvaartonderneming Monuta naar de hoogte van graf- en crematiekosten.

Als gekeken wordt naar de provincies, zijn de kosten in Utrecht, Limburg en Zeeland gemiddeld het laagst. In Drenthe, Flevoland en Gelderland liggen de prijzen het hoogst.

Monuta heeft de graf- en crematiekosten bij 1.684 begraafplaatsen en voor het eerst ook bij 85 crematoria in kaart gebracht.

De kosten voor een crematie liggen een stuk lager dan die voor een graf, omdat het eenmalige kosten betreft. Er hoeft dan niet betaald te worden voor begraven en grafrechten. Vorig jaar koos 65 procent van de nabestaanden voor een crematie.

Graf in gemeente Groningen het duurst, in Losser het goedkoopst

In de gemeente Groningen is een graf net als vorig jaar het duurst. Op begraafplaats Esserveld kost een eenpersoonsgraf met een looptijd van dertig jaar 7.308 euro.

In de Overijsselse gemeente Losser zijn mensen het goedkoopst uit; daar bedragen de kosten 733 euro voor een eenpersoonsgraf met een looptijd van twintig jaar.

Gemiddeld kost een gemeentelijk graf in Nederland 3.094 euro. Particuliere begraafplaatsen zijn vaak minder prijzig dan gemeentelijke begraafplaatsen.

Een gemiddelde begraafplaats in Nederland is dit jaar 2 procent duurder dan in 2018.