Bij bezuinigen op je uitgaven denk je al snel aan de grote kostenposten, zoals verzekeringen en energie. Maar juist je kleine uitgaven aan koffie onderweg, tijdschriften en luxe broodjes kunnen flink aantikken. "Kijk eens waar jouw geld weglekt."

Het wordt ook wel de 'lattefactor' genoemd, naar de caffè latte die we zo makkelijk kopen; we geven onbewust geld uit aan allerlei kleine dingetjes en raken daarbij snel het overzicht kwijt. Opeens ben je 50 euro armer en je hebt geen idee waaraan je die hebt uitgegeven.

Op de dagelijkse en wekelijkse uitgaven valt inderdaad fors te besparen, stelt budgetcoach Maaike Zwaan van Financiële Rust Voor Jou. En ook boodschappen en uitjes kunnen met een paar kleine aanpassingen veel goedkoper, met als resultaat dat je geld overhoudt.

“De aanschaf van een grotere vriezer verdien je vrij snel terug.” Maaike Zwaan, budgetcoach

"De grote uitgaven hebben mensen wel in de smiezen, maar die kleinere veel minder. Je gaat naar het station, koopt een kopje koffie en een krantje. Het gaat vaak om ingesleten gewoontes. Mensen schrikken vaak van hoeveel geld zij onbewust blijken uit te geven", zegt Zwaan.

Zwaan adviseert dan ook om eerst overzicht te creëren: waar gaat je geld eigenlijk naartoe? En als je bepaalde kleine uitgaven vervolgens besluit te schrappen, wat hou je dan over?

'Ga jezelf niet opeens alles ontzeggen'

Daarbij is het aan te raden om klein te beginnen. "We zijn gewoontedieren, dus ga jezelf niet opeens alles ontzeggen, dat is niet reëel", vindt Zwaan. En kijk daarbij ook naar wat je belangrijk vindt. Als die dagelijkse espresso bij de Starbucks je altijd een goede start van de dag bezorgt, blijf die dan vooral kopen.

Om goed in de gaten te houden waar je geld naartoe gaat, is het aan te raden om te budgetteren. Reserveer wekelijkse bedragen voor de boodschappen, uitgaan en kleding. Op is op, is daarbij de vuistregel.

Een huishoudportemonnee kan daarbij helpen, maar als je dat te ouderwets vindt, kun je bij sommige banken ook verschillende potjes aanmaken om je geld te parkeren. Ook kun je in bijvoorbeeld een Excel-bestandje bijhouden wat er binnenkomt en wat er uit gaat.

Om jezelf te motiveren, is het handig om een doel te bedenken voor het geld dat je op zak hebt weten te houden. "Begin daarbij met een klein doel", adviseert Zwaan. "Denk aan een dagje sauna of een lekker luchtje na een maand geen koffie halen, en mik niet meteen op een dure nieuwe bank. Dat duurt te lang."

Boodschappen doen? Ga naar de markt en neem een lijstje mee

Boodschappen kun je helaas niet schrappen, maar je kunt er wel fors minder aan uitgeven. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is het bijvoorbeeld slim om eerst te kijken wat er al in huis is. Soms kun je daar al prima een maaltijd van op tafel zetten. Ook is de markt vaak voordeliger dan de supermarkt.

Zwaan adviseert om niet dagelijks naar de supermarkt te gaan, maar wekelijks, en om een gericht boodschappenlijstje af te werken. "Laat je niet verleiden door impulsaankopen. En ga vooral niet op een moment dat je honger hebt."

Supermarkten hebben vaak seizoensrecepten. Handig, want seizoensproducten zijn voordeliger. "Stel je menu samen op wat er in de aanbieding is. Koop ook bulkverpakkingen en vries een deel in. De aanschaf van een grotere vriezer verdien je op die manier vrij snel terug", zegt Zwaan.

Andere handige tips zijn om weinig gebruik te maken van voorgesneden groente en fruit en om eens op je hurken te gaan zitten, want in de lagere schappen vind je in supermarkten vaak de goedkopere producten.

Neem je eigen picknick mee als je een uitstapje maakt

Ook uitstapjes kunnen voordeliger. Het Nibud geeft als tip om voor goedkope uitstapjes bijvoorbeeld eens op zoek te gaan naar gratis evenementen binnen je gemeente. En kijk of je door voor ander vervoer te kiezen onder de vaak forse parkeerkosten uit kunt komen als je naar een attractiepark of dierentuin gaat.

Volgens Zwaan is het daarnaast slim om een eigen picknick mee te nemen. "Dat is goedkoper en vaak veel lekkerder dan die kleffe broodjes in attractieparken. Kijk verder online naar kaartjes, want dat is vaak goedkoper dan aan de poort, en hou acties in de gaten. En er zijn natuurlijk ook leuke uitjes die helemaal gratis zijn."