Dertig gemeenten hebben de hondenbelasting afgeschaft voor dit jaar, blijkt uit cijfers van een onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen. In 201 van de 355 gemeenten betalen hondenbezitters nog wel belasting voor hun huisdier.

De gemiddelde heffing in gemeenten waar wel hondenbelasting wordt geheven, bedraagt 76 euro. Dit is 1 euro meer dan vorig jaar.

In het Noord-Hollandse Koggenland is het laagste tarief om een hond te houden, namelijk 15,37 euro. In Groningen moeten hondenbezitters 124,80 euro neerleggen.

In totaal zijn huiseigenaren dit jaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen. De gemeentelijke belastingen stijgen gemiddeld met 3,5 procent, heffingen voor het waterschap met 2,3 procent en de provinciale lasten met 0,3 procent.

Gemiddeld betaalt een huishouden met meerdere personen 1.264 euro per jaar aan lokale belastingen. 740 euro hiervan komt terecht bij de gemeente, 185 euro bij de provincie en 339 euro bij het waterschap. Bloemendaal heeft met een last van 2.051 euro de hoogste belastingen. Gilze en Rijen in Noord-Brabant is met 995 euro de goedkoopste locatie.