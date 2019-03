Het aantal oversluiters is in 2018 met bijna een kwart gestegen naar 96.000. Daarmee is het aantal mensen dat de hypotheek oversluit "hoger dan ooit tevoren", stelt adviesbureau IG&H dinsdag.

Er werden vorig jaar 2,1 procent minder hypotheken verstrekt dan in 2017. In totaal ging het om 346.000 hypotheken. Het is voor het eerst sinds de crisis dat het aantal verstrekte hypotheken daalt.

Het aantal aan starters en doorstromers verstrekte hypotheken nam af met respectievelijk 12 procent en 8 procent. De groei komt dan ook grotendeels voor rekening van mensen die niet van woning wisselden.

Tegelijkertijd groeide de gemiddelde hypotheeksom met 7,2 procent naar 306.000 euro, het hoogste bedrag ooit. Wel is de groei ten opzichte van het voorgaande jaar wat afgezwakt.

In het vierde kwartaal van 2018 groeide de hypotheekomzet met 2,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat is de laagste groei in het vierde kwartaal sinds 2011, terwijl normaal gesproken juist een eindspurt te zien is in het laatste kwartaal.