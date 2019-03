Veel mensen zien als een berg op tegen de belastingaangifte. Bijna 40 procent besteedt het invullen ervan weleens uit, zo bleek eerder dit jaar uit een enquête van de Consumentenbond. Maar vaak is dat onnodig en het biedt ook geen garantie op een waterdichte aangifte.

Van de mensen die hun aangifte uitbesteden, kan een vijfde zich er niet toe zetten om zich erin te verdiepen.

Een even groot percentage acht zichzelf er niet toe in staat. En meer dan de helft is bang een boete te krijgen of een voordeeltje mis te lopen.

Olaf Simonse van Wijzer in geldzaken denkt dat het voor de meeste mensen niet nodig is om iemand in de arm te nemen.

'Het is een fluitje van een cent'

"Het invullen van de belastingaangifte is tegenwoordig een stuk makkelijker dan vroeger. Als er niet veel veranderd is en je niet veel aftrekposten hebt, is het een fluitje van een cent", meent Simonse.

Boetes deelt de Belastingdienst in principe vooral uit als je "de boel bewust flest", stelt hij. Maar hoewel de kans vrij klein is, kan het ook voorkomen als er sprake is van een oprechte vergissing.

“Het is een soort drietrapsraket: controleren, aanvullen, verdelen.” Marcel Piket, Fiscalert

Marcel Piket, hoofdredacteur van belastingtijdschrift Fiscalert, denkt ook dat particulieren de belastingaangifte in verreweg de meeste gevallen zelf kunnen afhandelen.

"Aangifte doen is steeds makkelijker geworden. Het is een soort drietrapsraket: controleren, aanvullen, verdelen. Nederlanders moeten zo langzamerhand eens af van die angst voor de blauwe envelop", stelt Piket.

'Adviseur kan soms geld opleveren'

"Let wel op met je aangifte als je gescheiden bent of als je net een nieuwe woning hebt gekocht", vult Piket aan. "Ook bij emigreren kan het ingewikkeld zijn. Maar voor de rest: doe het gewoon lekker zelf."

Het gaat nog het vaakst mis bij het uiteindelijke verdelen van de posten als je een fiscaal partner hebt, signaleert Piket. "Daar laten mensen geld liggen. Pak er een kopje koffie bij en trek er een kwartiertje voor uit. Het is een kwestie van trial-and-error."

“Boetes deelt de Belastingdienst vooral uit als je de boel bewust flest.” Olaf Simonse, Wijzer in geldzaken

Ook volgens Simonse kan het wel verstandig zijn om een adviseur in te schakelen als je een bijzondere situatie hebt of als je te maken hebt met veel aftrekposten. "Dat geldt zeker voor zzp'ers. Als je een goede adviseur inschakelt, kan dat je in ingewikkelde gevallen geld opleveren."

Een tijdsbesparing levert een belastingadviseur je volgens Simonse niet zo gauw op, aangezien je toch zelf je gegevens bij elkaar moet zoeken. Én omdat je de door de adviseur ingevulde aangifte moet controleren, aangezien je er altijd zelf voor verantwoordelijk bent.

Aan een goede adviseur ben je al snel 1.000 euro kwijt, dus schat van tevoren in of je dat er ook weer uit gaat krijgen, raadt Simonse aan.

Kijk of de adviseur een keurmerk heeft

Maar hoe weet je nu of je een goede adviseur hebt gevonden? "Belastingadviseur is geen beschermde titel", zegt Simonse. "Wat wel helpt, is kijken of de adviseur een keurmerk heeft, zoals die in het Register Belastingadviseurs. Dat zorgt voor een kleinere kans op fouten."

Want ook de adviseur ziet weleens wat over het hoofd, zo bleek uit onderzoek van de Consumentenbond. Bijna 10 procent van de mensen die de aangifte uitbesteden, is hierdoor weleens in de problemen gekomen.

Maak vooral van tevoren een afspraak over de prijs of laat de belastingadviseur een indicatie geven, zodat je niet voor verrassingen komt te staan, adviseert Piket. "En lever alles netjes aan, dat scheelt tijd en dus geld."

Sommige hulp kost je niets of weinig

Een betrouwbare adviseur is dus best prijzig. Voor mensen met een kleinere portemonnee, die toch graag hulp willen, zijn er ook goedkopere en zelfs gratis mogelijkheden.

Zo kan de Belastingdienst zelf kosteloos helpen bij het invullen van de aangifte. Daarvoor moet je een particulier zijn en mag je geen lid van een vak- of ouderenbond zijn. Dan kun je daar namelijk terecht.

Verder helpt de Belastingdienst alleen mensen die een zorgtoeslag ontvangen en heb je een machtigingscode nodig. Die kun je aanvragen met een DigiD. De DigiD zelf moet je nooit uit handen geven, benadrukt Simonse.

Met een specifieke vraag kun je even bellen met de BelastingTelefoon. Ook gratis, maar de kans op een antwoord waar je mee geholpen bent, is minder dan 50 procent.

Uit een onderzoek van de Consumentenbond bleek vorig jaar dat medewerkers van de BelastingTelefoon minder dan de helft van de door mysteryshoppers voorgelegde vragen goed beantwoordden. De telefonische hulplijn kreeg dan ook voor het zesde jaar op rij een onvoldoende.

Ook bij vakbonden en belastingwinkels kun je terecht

Als je de Belastingdienst liever omzeilt, kun je ook aankloppen bij maatschappelijke organisaties, zoals ouderenbonden, vakbonden, wijkcentra en belastingwinkels. Die houden vaak belastingspreekuren in bibliotheken in heel Nederland.

De belastingservice van de FNV is gratis, maar daarvoor moet je wel lid zijn van de bond. Leden en hun partners kunnen er gebruik van maken. Ook CNV heeft een belastingservice. Daar kost de aangifte wel geld: leden betalen 10 euro voor de aangifte van één persoon, niet-leden betalen 57 euro.

Ook ouderenbonden KBO-PCOB en ANBO bieden tegen een kleine vergoeding van ongeveer één of twee tientjes hulp bij de belastingaangifte. Daarvoor moet je wel lid zijn.