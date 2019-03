Wie: Winston Citroen

Waar: Amsterdam

Verdient de kost als: Tekenaar

Winstons Bonnetje Bavaria blik 5 stuks 4,15 euro

Ribbelchips 0,99 euro

Speklapjes 1,67 euro

Biefstukken 4,57 euro

Aubergine 0.99 euro

Makreel 6,38 euro

Krieltjes 1,70 euro

Cherrytomaat 0,99 euro

Totaal: 18,84

Een speklap! Wat een klassieker.

"Lekker toch? Het staat toevallig op mijn bon, want varkensvlees eet ik heel matig. Thuis aten we dat nooit: geen varkensvlees, mosselen, garnalen. We kookten ook nooit op zaterdag maar aten een challetje, dat is gevlochten brood. Sinds ik zelfstandig ben bezondig ik me soms aan speklappen. Toch voel ik me altijd een beetje schuldig."

Tegenover het varken?

"Nee. Ik eet elke dag vlees, het liefst lekkere kogelbiefstukken. Met die rare politiek correcte napraterij over veganisme heb ik helemaal niks. Ik kom uit een vrome familie, en we aten thuis koosjer, dus tegenover hen voel ik me weleens schuldig. Want ik schuif het allemaal naar binnen: vissen, varkens, biefstukken, alles."

"Dat betekent niet dat ik niet milieubewust ben. Ik rijd geen auto en ik at al biologisch voordat het een hype werd. Ik heb geen mening van anderen nodig om dat te doen, ik zorg gewoon dat ik geen gif binnenkrijg. Ik eet liever biologisch dan koosjer, maar toch zal ik mijn vlees nooit in boter bakken."

Olie is misschien ook wel gezonder.

Volgens mij ook. Ik eet ook elke dag een olijfje of drie, vier met ansjovis en zo'n klein tomaatje, niet van die gemanipuleerde waterballen. Ik ben een echte bierliefhebber, en drink elke dag een blikje. Nooit teveel, want ik hou niet van dronken worden. Ik heb ook altijd wijn en sigaretten in huis, maar dat gebruik ik niet."

"Maar stel je voor, je hebt een leuke jongen mee naar huis genomen, en ze hebben geen sigaretten meer. Dan gaan ze weg. Zo zijn verslaafden, die moeten dan roken en als ze een pakje sigaretten gaan halen komen ze niet meer terug. Je moet altijd zorgen dat je ze binnenhoudt."

Slim!

"Ik ben zelf gelukkig al bijna drie jaar van het roken af. Eigenlijk al langer, maar toen kreeg ik een relatie met een vrouw. Ik kreeg er de zenuwen van en ben weer begonnen. Ik leef verder gezond, elke dag vette vis of vlees, gestoomde broccoli. Ik heb groot vertrouwen in Moedertje Natuur.

"Die chips op dat bonnetje koop ik eigenlijk nooit. Dat gedachteloze graaien in zo'n zak en alles maar je bek in proppen, daar heb ik een hekel aan. Ik neem gewoon een chipje, en bind de zak weer dicht."

Wat een discipline.

"Nee, ik ben gewoon een kleine eter. Omdat ik zo weinig eet ligt er altijd genoeg in mijn vriezer. Met zo'n biefstuk doe ik wel twee dagen, en die makreel is mijn ontbijt voor een paar dagen. Ik ben te licht, nog geen 60 kilo.

Morgen weer naar de supermarkt?

"Misschien. Ik ga een paar keer per week. Geen idee hoeveel ik per week uitgeef, ik zou het echt absoluut niet weten. Ik ben zelfstandig tekenaar, en soms ben ik rijk en soms wat minder. Ik geef wel altijd meer uit dan ik had bedacht, deze keer weer 18 euro. Maar ik ben geen impulsieve koper."

"Ik zet de lege verpakkingen op een rijtje, en prent ze in mijn hoofd. Zo train ik mijn geheugen, want ik ben tekenaar. Daar moet je een goed geheugen voor hebben, om zo uit je hoofd een zwaan of olifant te kunnen tekenen."