Wie: Annemarie Verboom (59)

Waar: Houten

Verdient de kost als: relatietherapeut

Woont: samen met man

Annemaries Bonnetje Leffe Blond: 6,95 euro

Statiegeld: 0,60 euro

La Chouffe: 6,99 euro

Statiegeld: 0,40 cent

HG: 11,90

Tony's Chocolonely, 2 stuks: 5,58 euro

Paulaner Weisse: 8,10 euro

Statiegeld: 0,50 euro

HG ontkalker: 6,99 euro

Magere melk, 2 stuks: 2,18 euro

Perla koffiebonen, 2 stuks: 27,38 euro

Blauwe bes, 9 stuks: 17,55 euro

Bakmeel: 1,18 euro

Bladspinazie: 0,79 euro

Olijven: 2 euro

Bladspinazie, 2 stuks: 2,78

Eieren: 3,69 euro

Cottagecheese, 8 stuks: 4,56 euro

Bladsla, 2 stuks: 4 euro

Rode linzen: 2,25 euro

Sinaasappels: 3,19 euro

Paprika, 3 stuks: 2,79 euro

Boursin: 2,15 euro

Winterpeen: 1,59 euro

Totaal: 117, 79 euro

Jullie zitten voorlopig goed met koffie!

"Ze waren in de aanbieding, dus ik nam er meteen maar twee. Mijn man en ik werken thuis; we zijn allebei relatietherapeut en geven EFT-relatietherapie, om en om een paar dagen in onze praktijk aan huis."

"Deze bonen gooi ik in de machine en zo kunnen we koffie per kopje maken voor onze cliënten. Dat scheelt, want met een koffiezetapparaat gooi je steeds halve potten weg! Daar is trouwens die ontkalker ook voor."

Ik snap de espressobonen. En die acht pakken blauwe bessen?

"Vind je dat veel? Dan hebben we dat maar in huis! We hebben nog een grote vriezer van toen we met z'n zevenen waren. Die cottagecheese eten we altijd als ontbijt, met bessen. Daar zijn we dol op."

"Ik ben gewend om groot in te kopen, ook al is ons laatste kind nu al vier jaar uit huis. We hebben vijf kinderen en zeven kleinkinderen, allemaal binnen zes jaar geboren. En er zijn er twee op komst. Eén keer per week pas ik een dagje op. Soms heb ik er dan vijf, meestal één of twee. "

Leuk, zo'n oppasoma. Die speciaalbiertjes heb je wel verdiend!

Ja, normaal bier vind ik niet zo lekker. Dat alcoholvrije bier is voor mijn man, die stopt elk jaar drie maanden met alcohol, even resetten. Ik hou wel van die lekkere biertjes!

Je hebt 117 euro uitgegeven, was dat de bedoeling?

"We kunnen kopen wat we nodig hebben, maar zijn geen big spenders. We zijn met heel weinig begonnen, en nu hoef ik niet meer zo op geld te letten."

"Soms mis ik dat wel, dan zie ik die volle karren van hele gezinnen en denk ik: het was zo leuk toen iedereen thuis woonde en ik ervoor moest zorgen dat alles in huis was, en moest bedenken wat iedereen lekker vindt en wat ik voor ze ging koken."

"Er werd me vroeger vaak gevraagd of dat niet heel zwaar is, vijf kinderen. Niet echt, want ze komen natuurlijk niet allemaal tegelijk. Soms was het pittig, maar vooral heel gezellig".