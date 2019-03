Huishoudens zijn dit jaar meer dan de helft van hun netto-inkomen kwijt aan vaste lasten, meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) maandag.

Voor huishoudens met een modaal inkomen (2.252 euro netto per maand) en een gemiddelde huur geldt dat zij 55 procent van hun inkomen nodig hebben voor het betalen van de vaste lasten. Huishoudens op bijstandsniveau zijn iets meer dan 50 procent kwijt.

Volgens het Nibud zouden huishoudens niet meer dan de helft van hun inkomen aan vaste lasten moeten uitgeven. Huishoudens die meer dan 60 procent kwijt zijn, moeten vaak schipperen met de rest hun uitgaven.

"Iemand met een modaal inkomen en een gemiddelde huur houdt gemiddeld 875 euro per maand over voor voeding, kleding en onderhoud en inventaris. Dit is iedere maand behoorlijk plannen", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. Volgens het instituut verklaart het waarom bijna 40 procent moeite heeft met rondkomen.

Tot de vaste lasten behoren de huur of hypotheek, gas en elektriciteit, water, lokale lasten, telefoon, tv, internet, verzekeringen, onderwijs, kinderopvang en vervoer.

In tien jaar tijd ging niet eerder zo'n groot deel naar vaste lasten

Hoe hoger het inkomen is, hoe kleiner het deel dat naar de vaste lasten gaat. Een huishouden met een inkomen van anderhalf keer modaal (3.378 euro netto per maand) en een gemiddelde hypotheek bijvoorbeeld, besteedt iets minder dan 45 procent van het inkomen aan de vaste lasten.

Er is de afgelopen tien jaar niet eerder zo'n groot deel van het budget opgegaan aan de vaste lasten. Volgens het Nibud is dit één van de redenen dat veel huishoudens achterlopen met het voldoen van rekeningen. Eerder bleek al uit onderzoek dat bijna één op de vijf huishoudens in 2018 de huur of hypotheek niet altijd op tijd kon betalen. Dat aandeel was in 2012 nog 12 procent.