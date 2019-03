Zomaar korting vragen op je nieuwe keuken, een bankstel of op nieuwe schoenen: best wel gênant, vinden veel Nederlanders. Maar het kán wel.

In het buitenland doen we het nog wel, een paar euro korting regelen bij een straatverkoper op je souvenirtje. Of op Marktplaats anoniem flink onder de vraagprijs bieden. Maar zomaar korting vragen, dat gebeurt niet vaak, onderzocht SNS Bank onlangs.

30,4 procent vraagt maar één tot drie keer per jaar om korting, en 25 procent van de Nederlanders doet dat minder dan eens per jaar. Als we dan al korting vragen, doet 40 procent dat het liefst online, veilig achter ons scherm.

“Reken eens uit hoeveel uur je werkt voor het geld dat je bespaart dankzij korting vragen” George van Houtem

George van Houtem is onderhandelingsexpert en schreef het boek 'Dirty Tricks van het Onderhandelen'. 'Vraagprijs' heet zo met een reden, zegt Van Houtem. Er is altijd ruimte.

'Kom niet aan met flauwe trucjes'

"Veel mensen vinden het gênant om zomaar om korting te vragen, maar ik zeg altijd: reken eens uit hoeveel uur je moet werken voor het geld dat je bespaart door één simpele vraag te stellen. Gênant snap ik niet, je hoeft toch niet met die mensen aan het kerstdiner te zitten?"

Er zijn wel basisregels, zegt Van Houtem. Regel één: blijf altijd respectvol en beleefd. "Kom niet aan met flauwe trucjes zoals zeggen dat je het ergens anders al goedkoper hebt gezien, dreigen, principieel weglopen of net doen alsof je niet echt interesse hebt in het product."

Toon juist wél interesse, zegt de expert. "Als je tegen een verkoper zegt dat je het bankstel prachtig vindt, precies jouw smaak, helemaal perfect, alleen er is één probleempje: je kan het niet betalen. Dan zal een verkoper echt zijn best voor je gaan doen. Je bent namelijk een potentiële klant."

“Ga niet dreigen, weglopen of doen alsof je geen interesse hebt” George van Houtem

"Iemand die ongeïnteresseerd rondloopt, daarvoor doet niemand zijn best."

Nog een basisregel: gebruik steeds het woordje 'nu'. "Zeg dat je het product nú meeneemt, voor een lagere prijs. Verkopers zullen dan beter hun best doen om wat voor je te regelen."

Wat Van Houtem vaak probeert: uitleggen dat het artikel nu te duur is, maar dat je terugkomt als er uitverkoop is. "Er komt altijd uitverkoop. Dat weten verkopers ook. Grote kans dat je nu al die korting krijgt."

Tijd is geld

We hebben geen cultuur van handjeklap, en eindeloos onderhandelen over alles wat je koopt gebeurt hier niet, zegt de onderhandelexpert.

"De tijd die daarmee verloren gaat is voor de meeste mensen veel te kostbaar. Bij supermarkten is het ook zinloos, daar staan mensen in de rij om spullen te kopen. Om dan 20 cent korting te vragen voor een brood moet je niet doen. Winkelmedewerkers hebben dat mandaat ook helemaal niet."

Bij meubelzaken, elektronicawinkels, makelaars, schoenenwinkels: zaken waar de omloopsnelheid van de producten niet héél hoog is valt altijd wel iets te halen, weet Van Houtem.

"Soms mogen verkopers dat niet van hun werkgever, of zijn ze het niet gewend. Gooi het dan over een andere boeg. Vraag of de bezorging gratis kan, of je er een kabel bij krijgt. Of het tweede paar schoenen met korting."

Het moet leuk blijven, zegt de expert. Blijf dus niet eindeloos doorgaan als het niet lukt. "Dat hele onderhandelen moet niet langer dan vijf minuten duren. Lukt het niet, maak er dan geen probleem van. Je hebt het geprobeerd, bent vriendelijk en respectvol geweest en dus er is geen gezichtsverlies."

Ook de Consumentenbond beveelt onderhandelen over de prijs warm aan. Dit zijn hun tips voor succesvol afdingen: