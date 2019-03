Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Karina (35)

Waar: Zeist

Verdient de kost als: Psycholoog

Woont: Samen met man en twee zoontjes van 1 en 4

Karina's Bonnetje Halfvolle melk 1,53 euro

Houdbare halfvolle melk 1,70 euro

Tommies snacktomaatjes 2,99 euro

Karnemelk 0,69 euro

Jonagold appels 5,18 euro

Notenmix 2,69 euro

Heineken 0.0 Alcoholvrij 6 stuks 3,17 euro

Milde Kwark Mager 0,69 euro

Bananen 7 stuks 1,59 euro

Öing Roer Yoghurt Naturel 0,47 euro

Hero Minder Zoet Aardbeienjam 3,26 euro

Fruitmix 12+ maanden 1,01 euro

Blue Band Halvarine 1,23 euro

Chocolade hagelslag Puur 1,69 euro

Rundergehakt 500 gram 3,38 euro

Dreumesmelk 12 - 24 maanden 5,92 euro

Aubergine 3 stuks 3,57 euro

Ongezouten pinda's 0,99 euro

Biologische havervlokken 1,52 euro

Gecondenseerde melk 2,78 euro

Spaghetti naturel 1,14 euro

Gekookte bietjes 1,09 euro

Andijvie 1,25 euro

Heinz Seriously Good Mayonaise 2,11 euro

Handsinaasappelen 2,69 euro

Kidneybonen 4 stuks 0,82 euro

Maïskorrels 2,60 euro

Hollandse Bruine Bonen 0,58 cent

Zwarte bonen 1,08 euro

Limabonen 0,97 euro

Chilibonen in saus 1,73 euro

Gerookte reepjes spek 2,33 euro

Totaal: 76,97 euro

Wat een hoop bonen!



"Ik wist wel dat ik daar een vraag over zou krijgen! Bonen zijn gewoon heel handig om in huis te hebben. Ik maak er bonensaus van. Een beetje tomatensaus erbij, gehakt en kruiden. Dat is snel gemaakt en iedereen vindt het lekker. Alleen voor de jongste koken we nog apart. Hij is pas één, en mag nog niet zo veel zout of kruiden. Hij lust ook geen rijst."

Is die gecondenseerde melk ook voor hem?

"Nee. Daar maak ik ontbijtrepen van. Ik bestelde laatst per ongeluk de verkeerde havermout en toen heb ik een geweldig recept gevonden voor gezonde meeneemreepen. Je mengt die melk met havermout, gedroogde vruchten en noten en bakt dat af op een plaat. Daar kun je repen van snijden, en die nemen we mee naar ons werk. Sinds ik dat heb ontdekt maak ik ze heel vaak."

Bedankt voor de tip! En dat bestellen klinkt ook goed.

"Ja, we hebben twee kinderen en werken allebei. Ik volg daarnaast een opleiding en moet studeren in het weekend. Om dan ook nog boodschappen te doen met twee kinderen is echt geen feest. Dat bestellen begon toen ik zwanger was en niet zo goed trappen kon lopen, en we zijn het maar blijven doen."

"Aan het begin van de week bedenken we wat we gaan eten en bestellen dan bij de Jumbo. Het scheelt zoveel tijd! Van iedere avond hongerig in de supermarkt bedenken wat we gaan eten word ik echt chagrijnig. Dat werkt niet. Ik ga nu alleen nog doordeweeks af en toe naar de bakker en één keer naar de supermarkt voor verse groenten."

Door online te bestellen geef je vast minder uit.

"Per week geven we niet meer dan honderd euro uit aan boodschappen voor met z'n vieren. De grootste kostenpost is nu mijn opleiding. Ik moet nog twee jaar, en dan ben ik psychotherapeut. Ik weet dat het een goede investering is en dat ik het terug ga verdienen, maar die opleiding kost me 17.000 euro."

"Dat geld had ik apart gezet voor mijn pensioen, omdat ik dat jarenlang niet opbouwde bij mijn werkgever, en ik heb het dus van mezelf geleend. Ik los het ook af aan mezelf: elke maand 879 euro."



Heel verstandig! En dan ook nog alcoholvrij bier.



"Ja, ik drink graag 's avonds nog een biertje. Maar om nou elke avond aan het bier te zitten is niet zo gezond. Dit is heerlijk. Niet zo zoet als frisdrank, en je proeft echt geen verschil met echt bier. Ik begon het te drinken toen ik zwanger was, en we houden het er voorlopig in."