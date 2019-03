Dat een zorgverzekering en een inboedelverzekering handig zijn om te hebben, zal niemand betwisten. Maar heb je ook een bruiloftsverzekering, een regenverzekering of een telefoonverzekering? Dan is het tijd om je verzekeringsmethode eens tegen het licht te houden. "Durf het aan om zo'n verzekering niet af te sluiten."

Nederlanders zijn gek op verzekeringen. Uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat bleek eerder dat Nederlanders gemiddeld 4,2 procent van hun inkomen uitgeven aan verzekeringen, het hoogste percentage binnen de Europese Unie.

Dat geld wordt voor een groot deel opgeslokt door de zorgverzekering, één van de twee verzekeringen die verplicht zijn. De tweede is de WA-verzekering voor motorvoertuigen.

Er zijn naast die twee verplichte verzekeringen ook een paar die noodzakelijk of heel verstandig zijn. Zo moet je als je een eigen huis hebt een opstalverzekering hebben. Ook een inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren zijn geen overbodige luxe.

Rechtsbijstandsverzekering en reisverzekering zijn soms handig

Alle andere verzekeringen zijn min of meer optioneel. Dan hangt het van je persoonlijke omstandigheden af of het slim is om die af te sluiten of niet. Dit geldt bijvoorbeeld voor een rechtsbijstandsverzekering en een reisverzekering.

En sommige verzekeringen zijn domweg weggegooid geld. "Dat komt doordat de kans op het risico dat je verzekert heel erg klein is", zegt Dirk-Jan Wolfert, oprichter van de Vastelastenbond. Zulke 'onzinverzekeringen' kosten bovendien vaak meer dan ze opleveren of sluiten veel uit.

“Bedenk voor jezelf: wat kan het me in het slechtste geval kosten?” Dirk-Jan Wolfert, oprichter Vastelastenbond

Of de verzekering biedt een dekking aan die al deels onder een andere verzekering valt. "Denk bijvoorbeeld aan een bruiloftsverzekering, die onder andere een dekking biedt voor ongevallen van gasten. Maar die hebben al een WA-verzekering."

Ook de gezinsongevallenverzekering vindt Wolfert niet erg zinvol. "Als er een ongeval plaatsvindt, wordt een vast bedrag vergoed. De bedragen zijn meestal niet hoog en het is lastig om de bewijzen te leveren om er aanspraak op te kunnen maken."

Voor 1 euro verzekerd tegen regen op je dagje uit

Avonturenpark Hellendoorn biedt bijvoorbeeld een regenverzekering aan. Als je 1 euro extra betaalt bij de aanschaf van de tickets, krijg je een vrijkaart voor een bezoek op een andere openingsdag als het regent op de dag van je bezoek. Maar dat geldt alleen als er tussen 10.00 en 16.00 uur meer dan 4 millimeter regen per vierkante meter valt, gemeten "bij het officiële punt" op het attractiepark.

"En onder de huis-tuin-en-keukenverzekeringen zou ik eens goed kijken of je die aanvullende verzekering naast je basiszorgverzekering wel nodig hebt", zegt Wolfert.

"Bedenk voor jezelf bij alle verzekeringen: wat kan het me in het slechtste geval kosten en wat ben ik kwijt aan premie? Maak ook een inschatting van het risico dat je zelf kunt dragen", adviseert hij.

In een top tien van 'onzinverzekeringen' die de Vastelastenbond in 2017 opstelde, staan verder nog de extra garantie op producten, de tuinverzekering, de pechhulp(thuis)verzekering, de zinloosgeweldverzekering, de huisdierverzekering en de scholieren(ongevallen)verzekering.

'We kunnen niet goed tegen onzekerheden'

Hoe komt het nou dat we massaal de neiging hebben om onze telefoon te verzekeren of de portemonnee te trekken voor een langere garantieperiode voor de wasmachine? Volgens consumentenpsycholoog Patrick Wessels kunnen we niet zo goed tegen onzekerheden.

"En verzekeraars geven ons het idee dat we beter af zijn met een bepaalde verzekering dan zonder. Zij spelen in op de zogenoemde availability bias: hoe beschikbaarder iets is, hoe makkelijker je het kunt oproepen. Dus hoe vaker je hoort of denkt dat je huis in de fik kan vliegen, hoe waarschijnlijker dat lijkt."

“Als je je beter bewust bent van de werking van je brein, ben je beter beschermd.” Patrick Wessels, consumentenpsycholoog

Consumenten schatten risico's groter in dan ze eigenlijk zijn, terwijl zekerheden tegelijkertijd meer gewicht in de schaal leggen dan kansen.

Tegen die aangeboren mechanismen kun je je niet verzetten, maar je kunt er wel anders mee omgaan, stelt Wessels. "Als je je beter bewust bent van de werking van je brein, ben je beter beschermd. Als je dan ook nog een financiële buffer achter de hand hebt, ben je minder vatbaar voor de neiging om altijd voor zoveel mogelijk zekerheid te kiezen."

Je geluksniveau is na pech snel weer normaal

Volgens Wessels overschatten mensen ook hoe ongelukkig ze worden van een product dat het niet meer doet. "Maar als je tv het begeeft, koop je een nieuwe en na een paar weken ben je de oude alweer vergeten. Als je je onverzekerde telefoon laat vallen, doe je het gewoon een jaartje met een wat minder mooie of een tweedehands telefoon."

"Het brein heeft een sterk aanpassingsvermogen; ons geluksniveau daalt eerst, maar stijgt vrij snel weer naar de normale waarde", zegt Wessels.

Volgens de consumentenpsycholoog moeten mensen het gewoon eens aandurven om een verzekering niet af te sluiten. "Begin eens met een productverzekering, zoals voor je telefoon."