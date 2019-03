Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Dika (33)

Waar: Wageningen

Verdient de kost als: Ambulant begeleider

Woont: Samen met man en vijf kinderen

Dika's Bonnetje Bio Knackebrod 1,49 euro

Trainsfair bio café 4,78 euro

Griekse kaas 1,24 euro

Druiven rood pitloos 1,89 euro

Gouda jong belegen 6,09 euro

Volle kwark 1,89 euro

Lasagne/ lasagnette 2,98 euro

Inlegkruisjes 0,99 euro

Runderrookvlees 3,48 euro

Biologische trostomaten 1,99 euro

Broccoli 0,69 euro

Komkommer 0,79 euro

Biologische wortelen 1,49 euro

Biologische aardappelen 3,69 euro

Elstar tas 2,99 euro

Biologische uien 0,99 euro

Cherrytomaatjes 2,49 euro

Bananen fairtrade 1,69 euro

Gewassen spinazie 1,69 euro

Zoete aardappelen los 0,68 euro

Mandarijnen 1,49 euro

Totaal: 48,33 euro

Jullie hebben zo te zien zin in alle worteltjes, komkommers en spinazie!

"Ja, we eten graag groente. Dit komt allemaal op, want ik gooi nooit eten weg. Heel soms een beschimmeld mandarijntje. Ik hou niet echt van boodschappen doen, dus ik doe het zo min mogelijk. Het liefst ga ik ook zonder kinderen."

"Rafi (6) ging nu mee. In de Lidl ben ik 'm altijd kwijt, want je hebt daar van die trechters waar nootjes uit rollen. Daar zit-ie dan nootjes te eten. Of hij loopt door de gangen op zoek naar boodschappen die verkeerd zijn neergelegd. 'Kijk mama, de chocola ligt gewoon bij het wc-papier', zegt-ie dan. Dan moeten we dat samen weer terugleggen."

Vijf kinderen, maar nergens chips, snoep of cola. Houden ze daar niet van?



"Ik denk het wel, maar ze zeuren er eigenlijk nooit om. We hebben samen vijf kinderen, en vier van de vijf wonen grotendeels bij de andere ouder. We weten niet wanneer ze langskomen, maar iedere avond eten we wel met een paar kinderen. Dan wil ik dat er genoeg is."

"Ik heb die lasagnebladen gekocht voor als er te weinig is. Dan pak ik alle kliekjes, die leg ik tussen de lasagnebladen met saus en kaas erover. Niemand weet dan meer wat-ie eet en ik hoef niks weg te gooien. We leven best zuinig."

Waarom?

"We hebben dus vijf kinderen, en die hebben de hele tijd heel veel spullen nodig. Als er geld binnenkomt verdelen we dat gelijk over verschillende rekeningen. 200 euro naar de autorekening, 150 voor vakantie, een bedrag voor de kinderen. En we hebben steeds een nieuw spaardoel."

Waar spaar je nu voor?

"We zijn pas verhuisd en er moet nog veel verbouwd worden. We willen een schutting in de tuin, openslaande deuren, een muurtje, we bedenken steeds iets nieuws. Dat kost veel geld."

"Meestal doe ik twee keer per week boodschappen en geef ik zo'n 50, 60 euro uit. Ruim 100 euro per week aan boodschappen, soms meer. Veel eigenlijk, als je erover nadenkt. Allemaal aan eten. Ik hou eigenlijk niet eens echt van eten."

Je koopt wel veel biologisch en fairtrade.

Ja, ik vind dat als de fairtrade bananen naast de gewone liggen, je voor de 'eerlijke' moet gaan. Als je zo makkelijk kan kiezen en dan toch voor de normale bananen gaat, waar gaat de wereld dan heen?"

"Biologisch eten koop ik vanwege de kinderen. Dat zou toch tof zijn, als alles in de supermarkt gewoon zonder gif en e-nummers zou zijn. Daar draag ik zo toch een beetje aan bij."