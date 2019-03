Mensen die een boete hebben gekregen omdat ze betrapt zijn op het erop nahouden van buitenlands bezit terwijl ze een bijstandsuitkering ontvingen, kunnen later soms toch weer legaal een uitkering krijgen, meldt de Volkskrant maandag.

Ook kunnen ze dan het bezit houden, zo hebben het ministerie van Sociale Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Stimulansz bevestigd tegenover de krant. Het gaat vaak om Turkse en Marokkaanse Nederlanders en om Oost-Europeanen met een woning in het land van herkomst.

Een alleenstaande die geen inkomen heeft en minder dan 6.000 euro aan spaargeld, kan een bijstandsuitkering aanvragen. Voor meerpersoonshuishouden geldt een spaarbedrag van maximaal 12.000 euro.

Gemeenten kunnen via het Internationaal Bureau Fraude-informatie achterhalen of iemand verzwegen bezittingen heeft in het buitenland. In 2016 kwam 6,3 miljoen euro aan verzwegen buitenlands bezit aan het licht, in 2017 ging het om 3,4 miljoen euro. Bijna de helft hiervan werd ontdekt in Turkije.

Als een bijstandsontvanger een huis of een stuk land in het buitenland blijkt te bezitten, wordt de uitkering stopgezet. De gemeente kan de bijstand terugvorderen en een boete uitdelen van maximaal 100 procent van het uitbetaalde bedrag. Daardoor krijgt de fraudeur een schuld bij de gemeente, maar als dat bedrag hoger is dan de waarde van het bezit, ontstaat weer recht op bijstand.