Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Sandie Scholten (41)

Waar: Houten

Verdient de kost als: Managing director bij Stationery Team Europe

Woont: Met drie kinderen (15, 11, 10)

Sandies bonnetje Wijn 2 x 15,98 euro

Boon 1,12 euro

Snoepgroente 2,50 euro

Avocado 3,59 euro

Bapao 1,12 euro

Magioni-bloemkoolbodem 3,48 euro

IJsblokjes 0,74 euro

Conferenceperen 2,09 euro

Krokantjes 1,64 euro

Bladsla 1,19 euro

Snoepgroente 1,03 euro

Druif 3,29 euro

Salade 2 x 5 euro

Guacamole 2 x 6 euro

Maza-hummus 2,05 euro

Garden Gourmet 2,77 euro

Hummus 2,25 euro

Muhammara 2,05 euro

Notenmix 3,90 euro

Doosje fruit 3,58 euro

Desembaguette 1,43 euro

Rucola 1 euro

Olijven 3,07 euro

Zoute popcorn 2 x 1,86 euro

Tortilla 2 x 1,52 euro

Bonus 4,92 euro

Totaal: 75,38 euro

Dierlijke producten komen jouw kar niet in, zie ik!

"Nee, dit is één grote veganistische traktatie. Ik had die avond een borrel met twee vriendinnen, van wie er eentje alleen plantaardig eet. Laat ik die kans nou eens aangrijpen om mezelf te laten zien dat je prima een gezellige avond kunt hebben zonder dierlijke producten, dacht ik."

"Sinds kort eet ik zelf ook plantaardig. Ik noem mezelf bewust geen vegan, want ik verander nogal eens van standpunt en dan moet je dat weer uitleggen. Voor nu leef ik gewoon plantaardig."

En miste je de schimmelkaas en salami?

"Nee, want ik heb allemaal leuke hapjes gemaakt. Wraps met hummus, tortillachips met guacamole, bloemkoolpizza. Het probleem is een beetje dat je blijft vreten. Het is toch allemaal gezond, denk je, en je gaat maar door."

"Ik had dit gekocht met de verwachting er zelf de rest van de week van te kunnen eten, maar alles is opgegaan. Ik wil ook afvallen en ik had gehoopt met een plantaardig dieet een stap in de goeie richting te zetten, maar het is dus alsnog opletten. Thuis had ik nog gin en tonic en dat hebben we ook gedronken. Vandaar de ijsblokjes."







Let je ook een beetje op de kleintjes?

"Nee. Een borrel thuis voor 75 euro is niet echt de bedoeling, maar ik vind het belangrijk om lekker te eten en ook om genoeg te hebben. Ik heb niet zo naar de prijs gekeken. Eten is een feest en ik wil niet steeds bezig zijn met hoeveel het kost."

"De grap is, ik kan heel goed leven van een strak budget. Zodra ik ergens een challenge van maak, ga ik er vol voor. Deze zomer ging ik verhuizen en wilde ik wat zuiniger aan doen, omdat ik overal rood stond. Ik leefde toen van 70 euro per week, met drie kinderen. Dat stelde ik bij naar 50 euro."

"Het werd echt een sport en leverde gelijk geld op. Zoals ik nu in een plantaardige fase zit, zat ik toen in een minimalistische fase. Een maand of vier duurde dat en nu zit ik weer op een budget van zo'n 200 euro per week aan eten, voor mij en de kinderen. Badkamerproducten zitten daar niet bij, want in december heb ik karren vol crèmes, deodorant, wasmiddel en shampoo in Duitsland gehaald. Veel goedkoper."

Wat wordt je volgende fase?

"Ik zoek eigenlijk naar meer balans. Niet altijd voor het uiterste gaan. Ik ben daar heel goed in, superzuinig leven of in korte tijd heel veel afvallen, maar dat is helemaal niet nodig."

"Deze vegan challenge wil ik wel graag doorzetten. Je wordt er creatiever van en staat meer stil bij de kwaliteit van producten die je anders gedachteloos in de pan gooit."