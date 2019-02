De energierekening stijgt dit jaar flink als gevolg van hogere belastingen en gestegen energieprijzen. Een gemiddeld huishouden gaat er afhankelijk van het verbruik zo'n 300 tot 400 euro op achteruit.

Maar met die hogere energienota worden besparingen juist financieel aantrekkelijk.

NU.nl zet op een rij welke ingrepen jij zelf makkelijk kunt doen. Net als een paar maatregelen die wat meer moeite kosten, maar wel veel opbrengen.

Verlichting

Iedereen weet het, maar wie let er echt op? Gebruik een ledlamp in plaats van een gloei- of halogeenlamp. De ledlamp is maar liefst 85 procent zuiniger dan een gemiddelde gloeilamp die al sinds 2012 niet meer gemaakt mag worden in de Europese Unie. En met strengere Europese eisen mogen halogeenlampen ook alleen nog maar uit voorraad verkocht worden. Toch zouden er nog genoeg huishoudens zijn die ze hebben.

Hoewel de aanschafprijs iets hoger ligt, levert een ledlamp op de lange termijn toch een flinke besparing op. Heb je nog 24 oudere gloei- en halogeenlampen, dan kan de besparing oplopen tot zo'n 50 euro per jaar.

Na vijftien jaar kost een ledlamp ongeveer 19 euro, terwijl gloei- en halogeenlampen respectievelijk 85 euro en 66 euro kosten. Maar deze cijfers gaan nog wel uit van oudere energieprijzen. Dit jaar vallen die waarschijnlijk hoger uit.

Reflecterende folie bij de radiator

De belangrijkste besparingen zijn vooral interessant voor woningeigenaren, maar ook huurders kunnen hun energierekening verlagen.

Denk bijvoorbeeld aan reflecterende radiatorfolie. Die kaatst de warmte van de radiator het huis in, zodat de warmte niet verdwijnt in de muur erachter. De folie hoeft niet duur te zijn en je kunt het zelf plaatsen.

Gordijnen

Geen enkel huis zou enkelglas moeten hebben. Maar heb je door omstandigheden niet de mogelijkheid om ruiten te vervangen, dan kun je ook met gordijnen al een eindje komen.

Een speciaal plisségordijn werkt bijvoorbeeld goed om de verwarmingskosten te drukken. Door de speciale honingraatstructuur werkt dit gordijn extra isolerend.

Oude koelkasten, wasdrogers en vriezers vervangen

Oude koelkasten, vriezers en wasdrogers kun je vaak beter vervangen dan laten repareren. De laatste jaren zijn deze apparaten een stuk zuiniger geworden. Hetzelfde geldt voor vaatwassers en wasmachines die ouder zijn dan twaalf jaar.

Als je echt wil besparen, is een droogrekje en met de hand afwassen natuurlijk beter. Volgens MilieuCentraal verbruikt een vaatwasser gemiddeld twee keer meer energie dan de energie die afwassen met de hand kost.

Isoleren kun je leren

Gas wordt flink duurder en het is zonde als de dure warmte ontsnapt. Om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk warmte binnenhoudt, zijn er verschillende mogelijkheden. Dubbelglas is natuurlijk een inkoppertje, maar je kunt ook de vloer, gevel, spouwmuur en het dak laten isoleren.

Een makkelijke ingreep die je soms ook zelf kunt doen, is het dichten van naden en kieren. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van tochtstrips. Ook kun je zelf naden dichtmaken met kit of schuim.

Maar als je groter denkt, dan kun je flink meer besparen. Zo levert het isoleren van de spouwmuur volgens MilieuCentraal net zoveel op als een spaarrekening met een rente van 11 procent. Bij een twee-onder-een-kapwoning moet je bijvoorbeeld 2.100 euro investeren om 700 euro per jaar te besparen.

Andere ingrepen kosten wat meer, maar leveren ook aardig wat op:

Isoleren van een schuin dak bij verwarmde zolder: 700 euro besparing (investering van 4.700 euro)

HR++-glas bij vervangingenkel glas: 340 euro besparing (investering van 3.500 euro)

Isoleren vloer van begane grond: 220 euro besparing (investering van 1.600 euro)

In een gemiddelde eengezinswoning zonder isolatie wordt zo'n 3.300 kubieke meter gas per jaar verbruikt. Neem je een reeks aan maatregelen om het huis te isoleren, dan daalt dat verbruik naar 600 kubieke meter gas. Met de gestegen prijzen voor vooral gas, scheelt dat 2.200 euro per jaar.