Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Sandra Raino (50)

Waar: Zaandijk

Verdient de kost als: Administratief medewerker

Woont: Samen met man en drie kinderen (van vijftien tot zeventien jaar)

Sandra's bonnetje Twee keer Color Reus 31 euro

Halfvolle melk 0,81 euro

Zilvervliesrijst 0,88 euro

Whiskas 3,99 euro

Passata de pommodori 0,73 euro

Koekjes 0,99 euro

Paprikapoeder 1,43 euro

Uien 1,29 euro

Champignons 1,02 euro

Kipstuckjes 2,25 euro

Kipfilet 6,79 euro

Bonus Color Reus: -21,51 euro

Totaal: 29,67 euro

Je kan weer even vooruit met je wasgoed!

"Ja, echt een hele goede Bonus-aanbieding was dat! Ik heb drie pubers en ik was wat af. Ik heb een tijdje vloeibaar wasmiddel gebruikt, maar toch blijft je wasgoed stinken. Er zit iets in dat poeder, ik weet niet wat, maar alles ruikt gelijk weer fris. Lekker oldskool, maar dat mag. Ik ben ook al vijftig."

Tomatensaus, rijst, kip: doe jij boodschappen per maaltijd?

"Meestal wel. Eén keer per week haal ik grote boodschappen en tussendoor wat kleine boodschappen. Ik geef zo'n 15 euro per dag extra uit. Vandaag was een beetje duurder vanwege dat waspoeder en die Vegetarische Kipstuckjes."

"Mijn dochter eet sinds een paar weken vegetarisch, dus daar houden we nu ook rekening mee. Ik ben zelf een struisvogel wat dat betreft. Biologische tomaten, wat is dan het verschil met een normale tomaat? Hoe kan ik dat weten? Laat maar, denk ik al snel. Maar mijn dochter is wat bewuster. Ze heeft ook gespijbeld voor het klimaat."

Wat ga je koken?

"Spaans! Ik ga de kip kruiden, afblussen met sherry en mengen met olijven en spekjes. De keuken is echt mijn domein. Mijn man is Italiaans, maar niet zo'n held in de keuken. Hij kan het wel hoor, maar werkt veel en ik ben veel thuis."

"Ik werk vijftien uur en ben daarnaast vrijwilliger bij Mama Vita, een organisatie die moeders van kinderen met autisme helpt. Dat kost best veel tijd. Mijn zoon heeft een vorm van autisme, maar het gaat nu hartstikke goed met hem. Daardoor kan ik mij weer inzetten voor andere moeders."

Wat goed!

"Ik ben gewoon erg goed in ontspannen. Het scheelt dat ik niet veel hoef te werken. Sommige moeders zitten met kinderen die niet naar school kunnen en werken daarnaast ook nog. Dat is geen kattenpis."

"Als je een kind met autisme hebt, gaat niks vanzelf. Overal moet je zelf achteraan. Beschikkingen, toelaatbaarheidsverklaringen, noem maar op. Met Mama Vita gaan we nu een stresscursus organiseren. In plaats van alles moeilijk voor deze moeders te maken, gaan wij ze een beetje vertroetelen."

Meedoen met jouw bon? Mail naar elise@nu.nl