Iets meer dan een kwart (26 procent) van de werkende Nederlanders denkt dat zij dezelfde levensstandaard kunnen volhouden wanneer zij met pensioen gaan, volgens onderzoek van ING. Daarmee zijn Nederlanders een stuk pessimistisher dan het Europese gemiddelde (38 procent).

Nederlanders die al met pensioen zijn, zijn optimisticher dan mensen die nog niet met pensioen zijn. 36 procent van hen zegt dezelfde levensstandaard te hebben als toen zij nog nog wel werkten. Het Europees gemiddelde ligt hier op 50 procent.

Hiermee bungelt Nederland onderaan het lijstje van landen die zijn meegenomen in het onderzoek. Dat is opvallend, gezien Nederland vaak goed scoort in internationale pensioenonderzoeken. Volgens het jaarlijkse lijstje van adviesbureau Mercer heeft Nederland zelfs het beste pensioenstelsel per wereld.

Voor de internationale enquete van ING werden 15.000 mensen ondervraagd, afkomstig uit 15 verschillende landen. Naast een aantal EU-landen zijn ook Australië, Turkije en de Verenigde Staten meegenomen in het onderzoek.

Nederlanders zijn niet van plan bij te verdienen

Hoewel Nederlanders dus verwachten dat hun levensstandaard na hun pensioen omlaag moet, zijn zij niet bereid om na hun pensioen door te werken. Slechts 32 procent van de ondervraagden zegt door te willen werken, vergeleken met een Europees gemiddelde van 54 procent.

Een vijfde van de ondervraagde Nederlanders zegt niet over spaargeld te beschikken. Dat is weinig vergeleken met de andere onderzochte landen. Volgens ING ligt het Europese gemiddelde op 27 procent. In Roemenië zegt 39 procent geen spaargeld te hebben, in de Verenigde Staten 27 procent.

De meest genoemde reden om geen spaargeld te hebben is een gebrek aan inkomen. 69 van de Nederlanders zegt daarom niet te kunnen sparen, het Europese gemiddelde ligt op 66 procent. Onverwachtse financiële tegenvallers zijn de op een na meest genoemde reden in Nederland (12 procent).