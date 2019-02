Nederland heeft dinsdag de nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2 ingevoerd, dertien maanden na de oorspronkelijke deadline. Met de nieuwe betaalrichtlijn willen de Europese landen hun bankzaken moderniseren.

Banken worden verplicht om hun betaaldata te delen met andere partijen, mits de klant daar toestemming voor geeft. Ook moet de desbetreffende dienst over een vergunning beschikken.

Op die manier wordt het mogelijk om een andere dienst toestemming te geven om betalingen voor jou te verrichten of je saldo in te zien. Of je zou speciale apps van derden kunnen gebruiken om je bestedingspatroon te analyseren.

Vanaf dinsdag kunnen diensten vergunningen aanvragen bij De Nederlandsche Bank, de toezichthouder die bepaalt welke diensten een vergunning krijgen. In Ierland kreeg Google onlangs zo'n licentie.

Oorspronkelijk moest de richtlijn al op 13 januari 2018 worden geïmplementeerd door de Europese lidstaten, maar lange politieke discussies over onder meer de manier van toezicht leidden tot vertraging. Dat gebeurde trouwens niet alleen in Nederland. Nog veertien andere EU-landen waren of zijn te laat met het invoeren van de wetgeving.