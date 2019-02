Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Salco Hoogeweij (42)

Waar: Bad-Bentheim, Duitsland

Verdient de kost als: Taxateur van oldtimers

Woont: Samen met man Tim

Salco's bonnetje Blutorangen 1,89 euro

Pizzateig und Sauce 1,59 euro

Joghurt 0,70 euro

Veg. Spicker Schnitt 1,29 euro

Bioland Milch 1,05 euro

Allgäuer käseselect 2,29 euro

Granatapfelsaft 1,29 euro

Ingwer Shot 1,78 euro

Schoko Mandel 1,39 euro

Kraftprotz Vanille 0,79 euro

Kraftprotz ApfelZimt 0,79 euro

Kraftprotz Kokosnuss 0,79 euro

Gorgonzola 1,79 euro

Totaal: 17,43

Leuke auto!

"Mooi hè. Echt een smakeloze lerarenauto. Perfect om boodschappen mee te doen. Ik heb dertien auto's, en we doen elke dag boodschappen.

Iedere dag neem ik een andere ludieke auto en mijn man doet de boodschappen, terwijl ik als een pooier met een ronkende motor in de auto blijf zitten. Daar geniet ik van. Niemand weet hier toch wie ik ben, dankzij al die auto's. Ik heb een Trabant, een Kever, allemaal leuke oldtimers.

Je bonnetje ziet er heerlijk uit. Sap, blauwe kaas, pizzaatje.

"Als je geen kinderen hebt, kun je lekker eten. Mijn zus heeft vier kinderen, en die doodgekookte eenpansgerechten die ze daar eten, vreselijk. Dat krijgen ze niet bij oom Salco. We doen elke dag boodschappen en we eten goed. Alleen voor vlees ga ik naar Amsterdam, want we eten koosjer. Dus gescheiden keukens en alleen koosjer vlees."

Hoe zit het met die gembershotjes en granaatappelsap?

"Ik had die dag mijn jaarlijkse gezondheidscheck. Dat doen ze in Duitsland na je veertigste, dan word je helemaal door de molen gehaald.

In Nederland mag je alleen de dokter spreken als je een gezwel als een voetbal hebt. In Duitsland snappen ze dat het lijden van een hypochonder net zo erg is als echt ziek zijn."

En alles in orde met je?

"Jazeker. Ik heb drie buisjes bloed afgegeven, en mijn cholesterol was te laag. Dus mijn man heeft bloedsinaasappels gehaald om het aan te vullen, en die blauwe kaas voor m'n lage cholesterol.

Die gembershots snap ik ook niet. Hij kwam er ineens mee aanzetten. Intens vies. Het is zijn vorm van aflaat, gezonde sapjes om ons geweten te sussen na die zelfgemaakte pizza."

Je hebt 17 euro uitgegeven. Morgen weer?

"Dit was wel aan de goedkope kant. Meestal geven we zo'n 25 euro per dag. We leven van twee inkomens en hebben geen kinderen, dus we hebben genoeg om goed van te kunnen leven. De auto's zijn wel de grootste kostenpost. Dat kunnen we doen als 'dinkies'. Dat betekent double income no kids."

