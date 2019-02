Het kabinet gaat met een incassoregister malafide incassobureaus aanpakken. Ook komt er in overleg met toezichthouders een meldpunt voor misstanden in de incassomarkt, zo is dinsdag bekendgemaakt.

De maatregelen maken deel uit van de zogenoemde Brede Schuldenaanpak van het kabinet. In het regeerakkoord was al afgesproken dat er een incassoregister komt. De verwachting is nu dat het register in 2021 in werking treedt.

Incassobureaus berekenen soms te hoge incassokosten. Ook komt het voor dat zij mensen onder grote druk zetten om hun rekeningen te betalen.

Risico op boetes en schrappen van registratie

Incassobureaus zijn straks verplicht zich in te schrijven bij het register. Als de bureaus zich niet aan de regels houden, lopen zij het risico op een boete en het schrappen van de registratie.

Het register moet voorkomen "dat kwetsbare schuldenaren geconfronteerd worden met onjuiste incassopraktijken". Zij kunnen bovendien naar het nieuwe meldpunt stappen als zij klachten hebben over incassobureaus. Dit wordt de komende maanden ingericht.

Wel blijft het minimumbedrag van 40 euro voor de vergoeding voor incassokosten gehandhaafd. Een verlaging van het minimumbedrag kan volgens minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming "op gespannen voet komen te staan met inspanningen die gemoeid gaan met sociaal incasseren".

Bekeken wordt nog welke problemen schuldenaren ervaren bij het innen van opgekochte vorderingen. Dit onderzoek wordt voor de zomer afgerond.