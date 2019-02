Meer mensen die hun eerste huis kopen kiezen ervoor de hypotheekrente zo lang mogelijk vast te zetten, blijkt dinsdag uit onderzoek van de bank Knab naar ruim een miljoen hypotheekaanvragen.

Het aantal starters dat voor een vaste renteperiode van dertig jaar kiest, is in de afgelopen jaren flink gestegen. Drie jaar geleden zette 7 procent van de huizenkopers de rente voor dertig jaar vast, in de eerste maand van dit jaar was dat aandeel 18 procent.

Volgens Knab, die zelf hypotheken verstrekt en zich voornamelijk op nieuwkomers op de woningmarkt richt, kan deze toename grotendeels verklaard worden door de historisch lage rentes.

Maar de rente dertig jaar vastzetten, is voor starters lang niet altijd een goed idee, waarschuwt de bank. De meeste starters blijven niet zo lang in hun eerste huis wonen en het is niet vanzelfsprekend om de hypotheekvoorwaarden mee te nemen.

Het is wel zo dat er grote landelijke verschillen zijn. Zo koos in Limburg 38 procent van de starters in 2018 voor een maximale rentevaste periode, vergeleken met slechts 10 procent in Noord-Holland.