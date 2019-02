Zeventien jaar na de invoering van de euro duiken de guldens nog dagelijks op bij De Nederlandsche Bank (DNB). In 2025 is een groot deel van de bankbiljetten waardeloos. Hoewel een ongebruikt, ongevouwen zonnebloemvijftigje of een heel oude, gave munt volgens munthandelaren verzamelwaarde kan hebben.

In 2018 werden er zo'n 97.000 briefjes ingeleverd met een waarde van vier miljoen euro. En er zijn nu nog altijd 25 miljoen guldenbiljetten in omloop.

De tijd begint langzaam te dringen, waarschuwde De Nederlandsche Bank (DNB) deze week, want tot 2025 en 2032, variërend per biljet, zijn de guldens nog in te leveren tegen de officiële koers: EUR 1 = NLG 2,20371.

De eigenaren wachten wellicht op het moment dat hun oude honderdje een fortuin waard is. Dat is een mogelijkheid, zegt muntenhandelaar Theo Peters van AA Muntenveiling. Maar dan moet dit honderdje óf echt heel oud zijn óf helemaal in ongebruikte staat.

Zo'n vijftigje met een zonnebloem erop, gedrukt in 1982, kan op een muntenveiling wel 130 euro opleveren, mits ongevouwen en helemaal gaaf, aldus Peters. In de kreukels? Dan kun je 'm qua waarde beter inleveren bij DNB.

“Deze hobby levert tenminste geld op.” Theo Peters

Oud geld verzamelen zit in het bloed, vooral bij de oudere generatie, zegt Peters. "Waarom spaar je vingerhoedjes en postzegels? Het is een hobby, maar wel eentje die wat oplevert. Lekker eten in restaurants is ook een hobby, maar daar raakt je portemonnee alleen leger van. Van geld verzamelen niet."

'Buitenlanders met Nederlandse roots vinden guldens leuk'

Peters is medeorganisator van de Holland Coin Fair dat volgend weekend plaatsvindt in Leidschendam. Handelaren stallen hun geld uit, en de bezoekers gaan er op zoek naar de ontbrekende geldstukken in hun persoonlijke verzameling, vertelt Peters.

"Dat zijn bijvoorbeeld buitenlanders met Nederlandse roots. Die vinden het leuk om oude guldenbiljetten in hun bezit te hebben."

'Hoe ouder, hoe meer waard' is een misvatting, legt Peters uit. "De inflatiebiljetten van de jaren dertig, daar zijn er zo vreselijk veel van gedrukt."

"Mensen leverden ze niet in, omdat ze niet konden verantwoorden hoe ze eraan kwamen." Het klinkt leuk, een briefje van bijna honderd jaar oud, maar een duizendje uit die tijd is hoogstens 150 euro waard, zegt Peters.

'Munten moeten helemaal gaaf zijn'

Het bijzonderste guldenbiljet dat ooit onder de hamer ging bij Peters was een honderdguldenbiljet uit 1914. "Daar zijn er in totaal nog drie van, en een ervan hadden wij."

Toevallig ergens een oud muntje vinden dat duizenden euro's waard is, is er absoluut niet meer bij, zegt Martijn Bulterman van De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling Weesp.

“Echt oude munten vind je niet toevallig, die liggen in kluizen, kerken of kloosters” Martijn Bulterman

"Munten moeten helemaal gaaf zijn, en uit de periode vóór 1900 komen. Dan zijn ze echt oud. Die liggen niet op zolder of ergens in een oude portemonnee, maar in oude kloosters, in kluizen, in kerken of musea."

Nog dagelijks brengen mensen rollen vol met guldenmunten binnen, zegt Bulterman. "Die gulden van de jaren tachtig en negentig, dat zal echt nooit iets worden. Ook niet over honderd jaar. Er is zo ontzettend veel van in omloop."

Waar Bulterman wel enthousiast van wordt: "Koloniale munten. Romeinse munten, geslagen in Nederland. Provinciale munten. Alles vóór 1800, en van perfecte kwaliteit."

Braziliaans muntje voor 31.000 euro

Vorig jaar verkocht het veilinghuis een Braziliaanse munt van 12 gulden aan het Teylers Museum in Haarlem. Het muntje werd in 1646 geslagen in de kolonie Nederlands-Brazilië, en leverde 31.000 euro op. "Dat zijn bijzondere munten, niet die rollen vol guldens."

Nog een verfrommeld duizendje in huis met Baruch Spinoza? Het honderdje met de snip? Of het eerste vijfje met Vondel?

Heel rijk word je er niet van, zeggen de munthandelaren. De DNB betaalt er de juiste koers voor, en in 2032 is het te laat. Kleine disclaimer: je moet kunnen uitleggen waarom je zolang hebt gewacht.