Dit jaar gaat de nieuwe betaalrichtlijn PSD2 van kracht. Dat klinkt ontzettend saai, maar het gaat om een gigantische verandering voor banken en hun klanten: jij dus. Een overzicht van hoe en wat.

'PSDwat'?

PSD1 is de richtlijn voor het betaalverkeer in de Europese Unie. Hierin is bijvoorbeeld vastgelegd dat je niet alleen via je bank, maar ook via iDEAL kunt betalen. PSD2 is de opvolger van PSD1. Een modernisering van de wetgeving dus.

Voel je trouwens niet bezwaard als je hier nog nooit van hebt gehoord. Volgens recent onderzoek van ING weten veruit de meeste Nederlanders (82 procent) niet wat PSD2 is.

Wat wordt er allemaal mogelijk?

Banken worden verplicht om klanten de mogelijkheid te bieden om data te delen met derden, mits je toestemming geeft natuurlijk. Dat komt erop neer dat je andere bedrijven of apps toegang kunt geven tot je bankrekening.

Er zijn nog een paar andere gevolgen. Zo mogen winkels geen toeslag meer rekenen voor betalingen met creditcards of betaalpassen (debetkaarten).

Wat heeft dat voor gevolgen?

Stel, je bent nu klant bij de Rabobank. Momenteel werkt het zo dat alleen die bank toegang heeft tot jouw bankrekening. Geen enkel ander bedrijf heeft toegang tot je geldzaken.

Met PSD2 verandert dat. Je zou bijvoorbeeld aan een andere dienst toestemming kunnen geven om betalingen voor jou te verrichten of je saldo in te zien. Of je zou speciale apps van derden kunnen gebruiken om je bestedingspatroon te analyseren. Flinke veranderingen dus.

Is dit wel goed beveiligd?

Zoals gezegd krijgen diensten alleen toegang tot een bankrekening als daar nadrukkelijk toestemming voor wordt gegeven. In veel gevallen is daar tweestapsverificatie voor nodig.

Bovendien komt niet zomaar elke partij in aanmerking voor toegang tot een bankrekening. Elke dienst moet worden goedgekeurd door De Nederlandsche Bank (DNB) of een andere toezichthouder in de Europese Unie.

Wat betekent dit voor banken?

Voor banken vormt PSD2 een uitdaging. Zij concurreren door PSD2 niet alleen meer met andere banken, maar met elk bedrijf dat financiële diensten levert.

Aan de andere kant is de kans groot dat (op termijn) de grote techbedrijven, zoals Google, Facebook en Apple, hier ook bovenop springen. Het zijn dus niet de minste partijen die met banken gaan concurreren.

Wanneer wordt dit van kracht?

In eerste instantie moest de wetgeving al in januari 2018 zijn ingevoerd door de Europese regeringen, maar dat bleek niet haalbaar. Inmiddels is de Eerste Kamer akkoord met de wetgeving. Ergens in de eerste helft van dit jaar zal de nieuwe wetgeving worden ingevoerd.